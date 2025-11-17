TEN: Εκσυγχρονισμός του στόλου και αύξηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων πλοίων

Η Tsakos Energy Navigation, σύμφωνα με το ESG report που έδωσε στη δημοσιότητα, διατηρεί σταθερά μερίσματα, εκσυγχρονίζει τον στόλο και επενδύει στην εκπαίδευση και την κοινωνική υπευθυνότητα παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις