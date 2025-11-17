TEN: Εκσυγχρονισμός του στόλου και αύξηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων πλοίων
Η Tsakos Energy Navigation, σύμφωνα με το ESG report που έδωσε στη δημοσιότητα, διατηρεί σταθερά μερίσματα, εκσυγχρονίζει τον στόλο και επενδύει στην εκπαίδευση και την κοινωνική υπευθυνότητα παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις
Γεωπολιτική αστάθεια, αυξανόμενες απειλές στη ναυτική ασφάλεια, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών και οι συνεχώς αυξανόμενοι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους διεθνείς μεταφορείς ενέργειας.
Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με το ESG report 2024 της, η Tsakos Energy Navigation (TEN), εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κατάφερε να ξεχωρίσει, συνδυάζοντας ισχυρή οικονομική απόδοση, καινοτομία και υπεύθυνη περιβαλλοντική στρατηγική.
Η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά μερίσματα 1,50 δολαρίου ανά μετοχή, σημειώνοντας μία από τις ισχυρότερες διανομές των τελευταίων ετών, παρά τις προκλήσεις που επέφερε η παγκόσμια αγορά.
«Η δεκαετής εμπειρία μας στην παγκόσμια ναυτιλία μας διδάσκει ότι η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα είναι τα κλειδιά για την επιτυχία. Το 2024 απέδειξε ότι η TEN μπορεί να συνδυάζει ισχυρή οικονομική απόδοση με υπεύθυνη περιβαλλοντική στρατηγική», δήλωσε ο Δρ. Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και CEO της TEN.
