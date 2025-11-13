Νεμπής: Η αναπτυξιακή πορεία του ΟΤΕ θα συνεχιστεί
Mαζαράκης (CFO ΟΤΕ): Ορόσημο την πώληση της Telekom Romania Mobile - Nέο guidance στα 530 εκατ. ευρώ για το FCF το 2025
Tην πρόβλεψη ότι η αναπτυξιακή πορεία του ΟΤΕ θα συνεχιστεί με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης διατύπωσε ο Προέδρος και CEO του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου. Στο πλαίσιο αυτό οι επενδύσεις για το 2025 αναμένονται περίπου στα 600 εκατ. καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία FixedWireless Access (FWA).
Από την πλευρά του ο CFO του Ομίλου, Μπάμπης Μαζαράκης, χαρακτήρισε ορόσημο την πώληση της Telekom Romania Mobile, καθώς αποτελεί μια κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Ο ΟΤΕ αποχωρεί από μια ζημιογόνο δραστηριότητα και εφεξής θα έχει σημαντική ετήσια εξοικονόμηση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Στο πλαίσιο της πώλησης οι μέτοχοι θα λάβουν έκτακτο μέρισμα 0,10 ευρώ, όπως ανακοινώθηκε, ενώ έγινε γνωστό πως ανεβαίνει το guidance στα 530 εκατ. ευρώ για τις ελεύθερες ταμειακές ροές το 2025, από 460 εκατ.ευρώ προηγουμένως.
