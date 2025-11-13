ΟΤΕ: Καθαρά κέρδη 552 εκατ. ευρώ με άνοδο 19,5% στο εννεάμηνο, έκτακτη διανομή 40 εκατ. ευρώ
Η έκτακτη διανομή στους μετόχους σε συνέχεια ολοκλήρωσης της πώλησης της Telekom Romania. αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή - Το μήνυμα Νεμπή και οι στόχοι του 2025
Αυξημένο κύκλο εργασιών και προσαρμοσμένη κερδοφορία παρουσίασε ο ΟΤΕ κατά το εννεάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα ο τζίρος αυξήθηκε κατά 2,3% στα 2,548 δισ. το 9μηνο του 2025 από 2,490,9 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και τα προσαρμοσμένα Ebitda αυξημένα κατά 1,9% στα 1,022,4 δισ. από 1,003,1 δισ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη που κατανεμήθηκαν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 19,5% στα 552,5 εκατ. ευρώ.
•Το γ’ τρίμηνο σηματοδοτεί την απόσχιση της Telekom Romania, τον Οκτώβριο και ως εκ τούτου την πλήρη αποεπένδυση του ΟΤΕ από τις αγορές εκτός Ελλάδας.
•Σημαντική ετήσια εξοικονόμηση εφεξής ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF)
•€40εκατ. έκτακτη διανομή στους μετόχους που αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή
•Συνεχίζεται η αναπτυξιακή δυναμική στην Ελλάδα: αύξηση 5,0% στα έσοδα και 2,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL))
•Ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή: αύξηση 2,7% στα έσοδα από υπηρεσίες και 6,4% στους πελάτες συμβολαίου
•Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα 1,3%, διψήφια αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης και ισχυρές επιδόσεις στο FTTH
•Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 509χιλ. – ισχυρές προσθήκες στο τρίμηνο (38χιλ.) – θετικές καθαρές προσθήκες ευρυζωνικών συνδέσεων
•Διαθεσιμότητα FTTH σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με το ποσοστό διείσδυσης να αυξάνεται σε 33% – στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030
•Συμφωνία για ανάληψη του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), για παροχή γρήγορου internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.. Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».
Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή«Κατά το Γ’ τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα.
Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.. Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».
ΠροοπτικέςΓια το υπόλοιπο του έτους, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις σε κορυφαία δίκτυα και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε σταθερή, κινητή, ευρυζωνικότητα, τηλεόραση και συνδυαστικά πακέτα. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυναμική της αγοράς, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ανάπτυξη, η οποία θα υποστηριχθεί από τη μετάβαση σε FTTH, τη νέα λύση FWA, την επέκταση των τηλεοπτικών υπηρεσιών και των ενισχυμένων μέτρων κατά της πειρατείας. O OTE διαθέτει μακράν το μεγαλύτερο δίκτυο και έως το τέλος του 2025, στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, σε συνέχεια της συμφωνίας για το UFBB. Στην κινητή επεκτείνει περαιτέρω την κάλυψη του 5G Stand-Alone (SA), διατηρώντας το ξεκάθαρο προβάδισμά του στα δίκτυα κινητής. Η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύεται από την ισχυρή πελατειακή βάση και τις πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ενώ και στα συμβόλαια συνεχίζεται η θετική δυναμική. Στον τομέα ICT, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της χώρας, ενώ στις υπηρεσίες χονδρικής, παρά τις προκλήσεις, οι συμφωνίες χονδρικής FTTH διευκολύνουν τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών και την αξιοποίηση των επενδύσεων. Με δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κορυφαία δίκτυα και έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες του και την οικονομία.
