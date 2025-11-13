ΟΤΕ: Καθαρά κέρδη 552 εκατ. ευρώ με άνοδο 19,5% στο εννεάμηνο, έκτακτη διανομή 40 εκατ. ευρώ

Η έκτακτη διανομή στους μετόχους σε συνέχεια ολοκλήρωσης της πώλησης της Telekom Romania. αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή - Το μήνυμα Νεμπή και οι στόχοι του 2025