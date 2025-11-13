Ψηφιακό Τέλος: Πώς και πότε επιβάλλεται σε μισθώσεις, δάνεια και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές

- Κινήσεις κεφαλαίων σε εταιρείες

- Αλληλόχρεοι λογαριασμοί

- Επιταγές

, μετόχους ή συνδεδεμένα πρόσωπα σε νομικά πρόσωπα επιβαρύνονται με τέλος, εφόσον δεν πραγματοποιούνται βάσει ειδικής σύμβασης και δεν αποτελούν προκαταβολή κερδών εντός του φορολογικού έτους. Απαιτείται λογιστική τεκμηρίωση.Όταν οι ετήσιες αναλήψεις ξεπερνούν το μερίδιο κερδών, η διαφορά φορολογείται με προθεσμία απόδοσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγκριση του ισολογισμού στη Γενική Συνέλευση.εξαιρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά. Δεν υπάγονται συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ελληνικά ή αλλοδαπά. Ο συντελεστής για κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες ανέρχεται σε 1,20%.φορολογούνται, εκτός εάν συμβαλλόμενο μέρος είναι πιστωτικό ίδρυμα. Η βάση υπολογισμού είναι το μεγαλύτερο χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του φορολογικού έτους, εξαιρουμένων μεταφερόμενων υπολοίπων και τόκων.Εφαρμόζεται συντελεστής 2,40% όταν όλοι οι συμβαλλόμενοι είναι επιχειρηματίες και ο λογαριασμός εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα, ή όταν ένα μέρος είναι εταιρεία. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει συντελεστής 3,60%.Τα πινάκια όπου καταχωρούνταιπου προσκομίζονται σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη επιβαρύνονται με 3‰ επί της συνολικής αξίας. Την υποχρέωση δήλωσης και απόδοσης αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα, ενώ το τέλος βαρύνει τον κομιστή.