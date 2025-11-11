Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει έως και €8 δισ. από τις αγορές το 2026
Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει έως και €8 δισ. από τις αγορές το 2026
Ο οδικός χάρτης για τις εκδόσεις ομολόγων της ερχόμενης χρονιάς - Η κυβέρνηση επιδιώκει την πρόωρη εξόφληση των δανείων του πρώτου προγράμματος στήριξης μέχρι το 2031 - Στο πλαίσιο των εκδόσεων του 2026 σχεδιάζεται και νέο 10ετές ομόλογο
Η Ελλάδα σκοπεύει να αντλήσει έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, διατηρώντας τον δανεισμό σε περιοριστικά επίπεδα, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.
Το ποσό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που άντλησε το 2025 και κινείται στο ίδιο εύρος των τελευταίων ετών. Το ύψος της έκδοσης θεωρείται αρκετά συγκρατημένο ώστε να στηρίζει τον εθνικό στόχο για μείωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία δεν κατονομάστηκε καθώς το σχέδιο χρηματοδότησης για το 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.
Η Ελλάδα έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία να αναστρέψει πλήρως τα δημόσια οικονομικά της, αφήνοντας πίσω την κρίση χρέους που έθεσε υπό αμφισβήτηση την παραμονή της στην ευρωζώνη. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενίσχυσης φορολογικών εσόδων και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης έχει καταστήσει τη χώρα μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που διατηρεί σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.
Τα πλεονάσματα αυτά επιτρέπουν την κάλυψη των τόκων του χρέους και τη σταδιακή μείωσή του, ενώ παράλληλα η χώρα διατηρεί υψηλό ταμειακό «μαξιλάρι».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να επιστρέψει στα προ-μνημονιακά επίπεδα το 2025 και να συνεχίσει την αποκλιμάκωση τα επόμενα χρόνια. Ο γερμανικός οίκος Scope Ratings εκτιμά ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας η Ελλάδα θα μειώσει το χρέος της κατά επιπλέον 23 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Το ποσό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που άντλησε το 2025 και κινείται στο ίδιο εύρος των τελευταίων ετών. Το ύψος της έκδοσης θεωρείται αρκετά συγκρατημένο ώστε να στηρίζει τον εθνικό στόχο για μείωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία δεν κατονομάστηκε καθώς το σχέδιο χρηματοδότησης για το 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.
Η Ελλάδα έχει καταφέρει την τελευταία δεκαετία να αναστρέψει πλήρως τα δημόσια οικονομικά της, αφήνοντας πίσω την κρίση χρέους που έθεσε υπό αμφισβήτηση την παραμονή της στην ευρωζώνη. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενίσχυσης φορολογικών εσόδων και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης έχει καταστήσει τη χώρα μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που διατηρεί σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.
Greece plans to raise as much as €8 billion ($9.3 billion) from bond markets in 2026, keeping issuance limited to prioritize paying down debt, a person familiar with the matter said https://t.co/vLVE2UeXRe— Bloomberg (@business) November 11, 2025
Τα πλεονάσματα αυτά επιτρέπουν την κάλυψη των τόκων του χρέους και τη σταδιακή μείωσή του, ενώ παράλληλα η χώρα διατηρεί υψηλό ταμειακό «μαξιλάρι».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να επιστρέψει στα προ-μνημονιακά επίπεδα το 2025 και να συνεχίσει την αποκλιμάκωση τα επόμενα χρόνια. Ο γερμανικός οίκος Scope Ratings εκτιμά ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας η Ελλάδα θα μειώσει το χρέος της κατά επιπλέον 23 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα