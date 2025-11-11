Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει έως και €8 δισ. από τις αγορές το 2026

Ο οδικός χάρτης για τις εκδόσεις ομολόγων της ερχόμενης χρονιάς - Η κυβέρνηση επιδιώκει την πρόωρη εξόφληση των δανείων του πρώτου προγράμματος στήριξης μέχρι το 2031 - Στο πλαίσιο των εκδόσεων του 2026 σχεδιάζεται και νέο 10ετές ομόλογο