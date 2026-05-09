Τράπεζες σε μετάβαση: Πώς αλλάζει το embedded finance την αγορά - Η νέα τάση, οι προκλήσεις και οι παράγοντες επιτυχίας

Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά εμφανίζεται, τωνκαι των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών ένας όρος που μέχρι πρόσφατα παρέμενε σχετικά άγνωστος:που δεν αφορά μόνο τον χρηματοοικονομικό κλάδο, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές συναλλάσσονται καικαι τις υπηρεσίες τους. Από τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέχρι τις εφαρμογές μετακίνησης και τις πλατφόρμες υπηρεσιών, οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες αρχίζουν να ενσωματώνονται εκεί όπου ήδη βρίσκεται ο χρήστης. Με απλά λόγια, το embedded finance ή ενσωματωμένη χρηματοδότηση, όπως θα λέγαμε στην ελληνική απόδοση του όρου, περιγράφει την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να μεταβεί σε ένα τραπεζικό κατάστημα ή σε ξεχωριστή εφαρμογή. Η συναλλαγή γίνεται τη στιγμή που προκύπτει η ανάγκη, μέσα στην ίδια πλατφόρμα, χωρίς ο καταναλωτής να χρειάζεται ξεχωριστή τραπεζική διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει σταδιακά τους ρόλους στην αγορά, χωρίς όμως να τους καταργεί. Οι τράπεζες παραμένουν πάντα ο βασικός πυλώνας του συστήματος, συχνά παρέχοντας την υποδομή και την ασφάλεια που απαιτούνται, ενώ οι τεχνολογικές εταιρείες και οι πλατφόρμες φέρνουν τις υπηρεσίες πιο κοντά στον τελικό χρήστη. Οι συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών κλάδων γίνονται πιο σημαντικές από ποτέ.Σε αυτό το περιβάλλον, το embedded finance αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις.Στην πράξη, το embedded finance συναντάται ήδη σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες. Όταν ένας καταναλωτής ολοκληρώνει μια αγορά και του προσφέρεται άμεση χρηματοδότηση ή πληρωμή σε δόσεις, όταν αποθηκεύει χρήματα σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι μέσα σε μια εφαρμογή ή όταν επιλέγει μια επιπλέον υπηρεσία, όπως ασφάλιση, χωρίς να εγκαταλείψει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται (για παράδειγμα, τον ιστότοπο της ασφαλιστικής του εταιρείας). Η εμπειρία γίνεται πιο άμεση, πιο απλή και πιο φιλική προς τον χρήστη.Παρότι το Embedded Finance δεν αποτελεί νέα υπηρεσία, η χρήση της στην Ελλάδα είναι ακόμη περιορισμένη, ιδίως εάν συγκριθεί με χώρες όπως οι σκανδιναβικές, όπου οι ψηφιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες γνωρίζουν μεγάλη διείσδυση.Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τις νέες υπηρεσίες ενσωματωμένης χρηματοδότησης. «Το γεγονός ότι το 98% της εγχώριας επιχειρηματικότητας αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεπάγεται μεγαλύτερη δυσκολία στην υιοθέτηση αυτών των νέων συναλλακτικών μοντέλων. Ο κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη κρίσιμης μάζας πελατολογίου που θα έκανε την ανάπτυξη τέτοιων λύσεων να έχει οικονομικό νόημα για την εταιρεία. Ωστόσο, καθώς αυτά τα εργαλεία υιοθετούνται από περισσότερες επιχειρήσεις, το κόστος τους θα μειώνεται, ενώ το αποτύπωμά τους τόσο στην εμπειρία του χρήστη όσο και στην αύξηση της κερδοφορίας τους είναι πολύ σημαντικό», αναφέρει ο Γιώργος Παυλάτος, Senior Partner και συνιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Octane Management Consultants.Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των νέων αυτών εργαλείων είναι η εξοικείωση του καταναλωτικού κοινού, ώστε να εξασφαλιστεί διείσδυση ικανή να αποφέρει κέρδη τόσο στον έμπορο όσο και στον χρηματοπιστωτικό φορέα που βρίσκεται πίσω από την υπηρεσία. Το κλειδί για να επιτευχθεί αυτό είναι η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, είτε αυτές είναι εμπορικά καταστήματα είτε ψηφιακά, αρκεί να διαθέτουν ευρεία πελατειακή βάση.Ένας ακόμη παράγοντας επιτυχίας, όπως συμβαίνει σε πολλούς τομείς παροχής υπηρεσιών και αγαθών, είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, κάθε νεοεισερχόμενος παίκτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα μερίδιο της αγοράς που παραμένει σχετικά ανεκμετάλλευτο ή να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, π.χ. χαμηλές χρεώσεις ή ελκυστικά προνόμια, σε σχέση με τους μεγάλους «παίκτες» του λιανεμπορίου που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και διεθνώς. «Τίποτα από τα παραπάνω, όμως, δεν είναι δυνατό εάν οι χρηματοπιστωτικοί φορείς δεν επενδύσουν στο "ψηφιακό ταξίδι" του καταναλωτή, διαθέτοντας πόρους για να αναπτύξουν νέες πλατφόρμες και οικοσυστήματα τα οποία θα υποστηρίξουν τη διάδοση του νέου μοντέλου. Και αυτό, διότι μπορεί οι τράπεζες να είναι ο "αφανής" εταίρος στις εν λόγω πλατφόρμες, ωστόσο, είναι αυτές οι οποίες καθιστούν δυνατή την «εναλλακτική» μορφή χρηματοδότησης και συναλλαγής της επιχείρησης με το κοινό της», προσθέτει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Senior Partner Γ. Παυλάτος της Octane, που μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει περισσότερα από 1000 έργα στρατηγικής, βελτιστοποίησης εμπειρίας πελάτη, εταιρικής οργάνωσης, υποστήριξης συναλλαγών και διαχείρισης έργων στην Ελλάδα.Το embedded finance δεν είναι μια ακόμη μόδα της ψηφιακής οικονομίας. Είναι μια εξέλιξη που ήδη αλλάζει, συχνά αθόρυβα, τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, πληρώνουμε και αλληλοεπιδρούμε με τις επιχειρήσεις. Όσο οι πλατφόρμες γίνονται πιο ολοκληρωμένες και οι χρήστες αναζητούν απλότητα και ταχύτητα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα ενσωματώνονται όλο και πιο βαθιά στην καθημερινότητα. Εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε ένα ξεχωριστό βήμα για την πληρωμή ή τη χρηματοδότηση, σήμερα δημιουργείται μια ενιαία εμπειρία.Για τις επιχειρήσεις, αυτό ανοίγει έναν νέο κύκλο ευκαιριών, αλλά και απαιτήσεων. Δεν αρκεί πλέον η παρουσία στην αγορά. Χρειάζεται καλύτερη κατανόηση του πελάτη, σωστές συνεργασίες και η δυνατότητα να προσφέρεις τη σωστή υπηρεσία τη στιγμή που χρειάζεται.Για τον χρήστη, το αποτέλεσμα είναι πιο απλό. Λιγότερα βήματα, περισσότερη ευκολία και ίσως αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του embedded finance. Όσο περισσότερο εξελίσσεται, τόσο λιγότερο το αντιλαμβανόμαστε ως κάτι ξεχωριστό, γιατί απλώς γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ