Tesla: Νορβηγικό «όχι» στο πακέτο αποδοχών 1 τρισ. δολαρίων του Έλον Μασκ
Το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, που είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής εκτός ΗΠΑ στην Tesla, παίρνει σαφή θέση ενάντια στο γιγαντιαίο πακέτο αποδοχών του Έλον Μασκ
Η Νορβηγία, μέσω του κρατικού επενδυτικού της ταμείου –του μεγαλύτερου παγκοσμίως– ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει το προτεινόμενο πακέτο αποδοχών του Έλον Μασκ, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές της Tesla αξίας έως και 1 τρισ. δολαρίων.
Οι μέτοχοι της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων θα αποφασίσουν στις 6 Νοεμβρίου για την έγκριση του σχεδίου, το οποίο θεωρείται πιθανότατα η μεγαλύτερη αμοιβή που έχει δοθεί ποτέ σε διευθύνοντα σύμβουλο – και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Το νορβηγικό ταμείο, που κατέχει το 1,12% των μετοχών της Tesla (περίπου 17 δισ. δολάρια), είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής εκτός ΗΠΑ που έχει δημοσιοποιήσει τη στάση του. Αντίθετα, η Baron Capital, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της Tesla, δήλωσε ότι θα στηρίξει το πακέτο, ενώ οι BlackRock, Vanguard και State Street δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τις προθέσεις τους.
Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla υποστηρίζει το σχέδιο, με την πρόεδρο Ρόμπιν Ντένχολμ να προειδοποιεί ότι ο Μασκ θα μπορούσε να εγκαταλείψει την εταιρεία εάν απορριφθεί.
Το ταμείο Norges Bank Investment Management δήλωσε πως, παρότι αναγνωρίζει τη συμβολή του Μασκ στη δημιουργία αξίας, ανησυχεί για «το συνολικό μέγεθος της αμοιβής, την αραίωση των μετοχών και την έλλειψη μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου εξάρτησης από ένα πρόσωπο».
Η αξία του πακέτου, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, εκτιμάται έως 878 δισ. δολάρια μετά την αφαίρεση του κόστους έκδοσης των μετοχών.
Το ταμείο είχε καταψηφίσει και το παλαιότερο σχέδιο αποδοχών του Μασκ, ύψους 56 δισ. δολαρίων, προκαλώντας τότε την οργισμένη αντίδραση του ίδιου, ο οποίος αρνήθηκε πρόσκληση σε συνέδριο στο Όσλο.
Η Tesla υποστηρίζει ότι ο Έλον Μασκ δεν θα λάβει τίποτα εάν η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας δεν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η μέγιστη αμοιβή καταβάλλεται μόνο εφόσον η κεφαλαιοποίηση αγγίξει τα 8,5 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν πως ο Μασκ θα μπορούσε να αποκομίσει δεκάδες δισεκατομμύρια ακόμη κι αν δεν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.
