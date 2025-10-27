Χρυσές δουλειές για την εταιρεία που κατασκεύασε τη σκάλα της ληστείας του Λούβρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσές δουλειές για την εταιρεία που κατασκεύασε τη σκάλα της ληστείας του Λούβρου

Μια γερμανική εταιρεία με μηχανικές σκάλες μετατρέπει το σκάνδαλο σε δημοσιότητα, χρησιμοποιώντας τον τυχαίο ρόλο της στην κλοπή του Λούβρου ως viral marketing

Χρυσές δουλειές για την εταιρεία που κατασκεύασε τη σκάλα της ληστείας του Λούβρου
Όταν το Μουσείο του Λούβρου συγκλονίστηκε από την τολμηρή κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος την περασμένη Κυριακή, κανείς δεν περίμενε ότι η πιο εκπληκτική ανατροπή της ιστορίας θα αφορούσε έναν ταπεινό κατασκευαστή σκαλών από τη Δυτική Γερμανία. Ωστόσο, καθώς κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν τη δραματική απόδραση των κλεφτών με μια μηχανική σκάλα, το λογότυπο μιας μικρής εταιρείας έγινε ξαφνικά διάσημο σε όλο τον κόσμο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης