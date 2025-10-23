Η CLIA ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της κρουαζιέρας για τη δρομολόγηση επενδύσεων

Ο συνολικός αντίκτυπος του κλάδου στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 2 δισ. ευρώ - Η CLIA ζητά υποστήριξη νέων προορισμών που θα χρηματοδοτηθούν από το τέλος κρουαζιέρας - Η μελέτη για τη Μύκονο με 201 εκατομμύρια ευρώ οικονομικό αποτύπωμα για το 2024