Η CLIA ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της κρουαζιέρας για τη δρομολόγηση επενδύσεων
Ο συνολικός αντίκτυπος του κλάδου στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 2 δισ. ευρώ - Η CLIA ζητά υποστήριξη νέων προορισμών που θα χρηματοδοτηθούν από το τέλος κρουαζιέρας - Η μελέτη για τη Μύκονο με 201 εκατομμύρια ευρώ οικονομικό αποτύπωμα για το 2024
Πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας με επενδύσεις και χρονοδιάγραμμα κατέθεσε η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας -CLIA με αφορμή τα εγκαίνια της Έκθεσης της CLIA «Το Ταξίδι -The Voyage» στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της τελευταίας της περιβαλλοντικής έκθεσης 2025 καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης που ανέθεσε στην Oxford Economics για τη Μύκονο που αποτυπώνει ποσοτικά και ποιοτικά την επίδραση της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία για το έτος 2024.
Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA δήλωσε: «Προτείνουμε την δημιουργία ενός Εθνικού Σχέδιο Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας που θα συνοδεύεται από σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση επενδύσεων και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό, προτείνουμε να δημιουργηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στα πλαίσια του διαλόγου μας. Η εκτέλεση του σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, αξιολογώντας τις ανάγκες για λιμενικές υποδομές, ανάπτυξη των προορισμών και τις προωθητικές ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε προορισμό».
