Πόθεν Έσχες 2025: Πότε εκπνέει η προθεσμία υποβολής - Η σημασία της ψηφιακής διαδικασίας υποβολής
Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» για το έτος 2024 - Για πρώτη φορά, ακριβώς έπειτα από τρεις μήνες από τη λήξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, όπως προβλέπει ο νόμος, και απόλυτα ψηφιακά
Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2025 έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία για τους υπόχρεους λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025. Η φετινή διαδικασία φέρνει μια σημαντική καινοτομία, αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο για όσους καθυστερήσουν.
Η όλη διαδικασία της υποβολής του «πόθεν έσχες» μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον σε λίγα λεπτά (έως 15 με λίγη εξοικείωση), σε σχέση με τις ημέρες ταλαιπωρίας του παρελθόντος.
Η φετινή υποβολή γίνεται πιο απλή και αυτοματοποιημένη, καθώς για πρώτη φορά το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων.
Έτσι, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων – η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του pothen.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.
Για δεκαετίες οι υπόχρεοι καλούνταν να συγκεντρώσουν μεμονωμένα στοιχεία και βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα, επενδυτική και ασφαλιστική εταιρεία και να συμπληρώσουν «με το χέρι» τις δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονταν με σημαντική ταλαιπωρία, συχνά μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά τη λήξη των αρχικών προθεσμιών. Με λάθη ή παραλείψεις.
Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εισήγαγε μια εντελώς νέα νοοτροπία. Τα περιουσιακά δεδομένα των υπόχρεων αντλούνται αυτόματα από 124 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα, προσυμπληρώνοντας τις δηλώσεις με ακρίβεια και αξιοπιστία. Ο πολίτης δεν χρειάζεται να αναζητεί βεβαιώσεις και να μεταβαίνει στα ιδρύματα, καθώς τα στοιχεία μεταφέρονται ηλεκτρονικά και με ασφάλεια. Και ο κάθε πολίτης μπορεί είτε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που τον αφορούν είτε να διαφωνήσει και να μην τα συμπεριλάβει στη δήλωση. Αυτό όμως με ταυτόχρονη ενημέρωση του ελεγκτή, ώστε να επισημαίνεται.
Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο, ενώ φέτος για πρώτη φορά και οι σύζυγοι υποχρεούνται σε αυτοτελή δήλωση.
-200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου
-50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους
Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωσηΥπόχρεοι είναι πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης, δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, οικονομικοί διαχειριστές κομμάτων, καθώς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι τους με σύμφωνο συμβίωσης.
Πώς και μέχρι πότε γίνεται η υποβολήΗ διαδικασία ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου 2025. Οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρήσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, από ακίνητα και μετοχές έως λογαριασμούς, οχήματα και δάνεια, για το οικονομικό έτος 2024.
Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησηςΌσοι υποβάλουν τη δήλωση εκπρόθεσμα έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικό παράβολο ύψους:
-400 ευρώ για υποχρεωτικά ελεγχόμενους
-100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους
-100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους
Αυτόματη έκδοση παραβόλουΤο παράβολο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα pothen.gr κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης, ενώ η πληρωμή γίνεται μέσω e-Παράβολο. Οι υπόχρεοι ενημερώνονται αυτόματα για το ποσό και τη διαδικασία πληρωμής.
Κυρώσεις για μη συμμόρφωσηΗ μη υποβολή δήλωσης ή η ελλιπής συμπλήρωση θεωρείται σοβαρή παράβαση και επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη και ακριβής υποβολή αποτελεί δείγμα διαφάνειας και προσωπικής ευθύνης.
