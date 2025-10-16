United Group – NOVA: Δικαστική νίκη Σταθόπουλου στη διαμάχη με Σόλακ στην Ολλανδία

Απέρριψε το Εφετείο του Άμστερνταμ την προσφυγή που είχε καταθέσει εναντίον της United Group, μητρικής της NOVA, ο, ιδρυτής του ομίλου.Η πλευρά Σόλακ ζητούσε την, τόσο της ίδιας της εταιρείας, όσο και των μετόχων της μειοψηφίας. Πιο συγκεκριμένα, αιτήθηκε τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας στην United Group για την τρέχουσα κατάστασή της, από ανεξάρτητο ελεγκτή που θα διορίσει το δικαστήριο, δεδομένης της σοβαρής κρίσης διακυβέρνησης που έχει δημιουργήσει η BC Partners και η οποία απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τις λειτουργίες του Ομίλου, καθώς και την απομάκρυνση του CEO Stan Miller και του αναπληρωτή του Libor Vončina.Όπως γίνεται γνωστό, το ολλανδικό Εφετείο, αρμόδιο για εμπορικές υποθέσεις, (Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal) απέρριψε την αίτηση, με τον όμιλο United να υπογραμμίζει πως εξαρχής υποστήριξε πως δεν επρόκειτο για μια διαφωνία σε επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά μια ακόμη περίπτωση σε μια μακρά σειρά περισπασμών που ενορχηστρώθηκαν από τον κ. Σόλακ για τους δικούς του σκοπούς. Η United Group, με επίσημες δομές διακυβέρνησης, μια μεταβατική Εκτελεστική Επιτροπή, σαφείς γραμμές αναφοράς και εποπτεία που απουσίαζαν υπό την ηγεσία του κ. Σόλακ.Η ανακοίνωση της United Group αναφέρει:Χαιρετίζουμε την απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο του Άμστερνταμ να απορρίψει αυτήν την αίτηση. Επιβεβαιώνει αυτό που ήταν σαφές εξαρχής: δεν επρόκειτο ποτέ για μια πραγματική διαφωνία σε επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά μια ακόμη περίπτωση σε μια μακρά σειρά περισπασμών που ενορχηστρώθηκαν από τον κ. Σόλακ για τους δικούς του σκοπούς. Έχοντας χάσει την επιρροή και το εισόδημά του, ο κ. Σόλακ προσπάθησε να στήσει μια «κρίση» που ο ίδιος δημιούργησε. Το Δικαστήριο την έχει πλέον ξεπεράσει.Εξαρχής έχουμε δηλώσει ότι ήταν λανθασμένη. Τα ζητήματα που τέθηκαν – η απομάκρυνση του κ. Šolak από τη θέση του συμβούλου, η μη ανανέωση του συμβολαίου του και η διευθέτηση του Ειδικού Μπόνους του – ήταν θέματα που αποφασίστηκαν στην απώτατη εταιρεία συμμετοχών του Λουξεμβούργου, Summer Parent S.a r.L., όχι στην United Group B.V. Το Εμπορικό Επιμελητήριο δεν ήταν ποτέ το κατάλληλο φόρουμ και αυτή η άσκηση έχει σπαταλήσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια.Ο Όμιλος United λειτουργεί αποτελεσματικά υπό νέα ηγεσία, με επίσημες δομές διακυβέρνησης, μια μεταβατική Εκτελεστική Επιτροπή, σαφείς γραμμές αναφοράς και εποπτεία που απουσίαζαν υπό την ηγεσία του κ. Σόλακ. Ο Όμιλος παραμένει επικεντρωμένος στην καλή λειτουργία των επιχειρήσεων και στην παροχή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – απαλλαγμένος από τις περισπασμούς της προσωπικής εκστρατείας ενός μετόχου.