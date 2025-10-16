Κωστής Φραγκούλης: Ο πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος του International Propeller Club
Κωστής Φραγκούλης: Ο πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος του International Propeller Club
Ιστορικό Παγκόσμιο Συνέδριο στη Λυών με διάκριση για τον Κωστή Φραγκούλη, Ιδρυτή & CEO της Franman και Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά
Ολοκληρώθηκε το 98ο Παγκόσμιο Συνέδριο του International Propeller Club, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία και φιλοξενήθηκε στη Λυών από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025, συγκεντρώνοντας ευρεία συμμετοχή μελών και εκπροσώπων της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.
Το Συνέδριο έκλεισε με την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά στα 98 χρόνια ιστορίας του οργανισμού την εκλογή ενός μη-Αμερικανού στη θέση του Προέδρου.
Την ιστορική αυτή διάκριση πέτυχε ο Κωστής Φραγκούλης, Ιδρυτής & CEO της Franman και Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά.
Ο Κωστής Φραγκούλης έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη του Propeller Club Πειραιά, του οποίου είναι ισόβιο μέλος από το 2000, Κυβερνήτης από το 2017 και ο 37ος Πρόεδρός του από το 2019. Σήμερα διανύει την τρίτη και τελευταία θητεία του, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα τον καταστήσει τον μακροβιότερο Πρόεδρο στην ιστορία του ελληνικού παραρτήματος. Το 2024 τιμήθηκε με τη διάκριση «Παγκόσμιο Μέλος Propeller της Χρονιάς».
