Πιερρακάκης: «Είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε ανάπτυξη 2,4% το 2026»

Σχολιάζοντας περαιτέρω την έκθεση Ντράγκι και απαντώντας στο ερώτημα τι γίνεται με την εφαρμογή της, ο Υπουργός Οικονομίας είπε ότι “στην πραγματικότητα, υπάρχουν μια σειρά από εμπειρικές παρατηρήσεις. Η μία έχει να κάνει με τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η άλλη έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, αν αυτή μεγαλώσει, χρειάζεσαι αμερικανικά κεφάλαια για να μπορέσει να φτάσει συνήθως στο επίπεδο στο οποίο δύναται. Όλο αυτό μας δείχνει ότι, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη δεν έχουμε κατακτήσει τη συνθήκη της κλίμακας για να μπορούμε να μεγαλώνουμε τις επιχειρήσεις μας, και τη συνθήκη, γενικότερα, της φιλοδοξίας για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όλα εκείνα που μπορούμε, όλα εκείνα τα οποία επιθυμούμε. Συνεπώς, υπάρχει πρόοδος. Θα σας πω ευθέως ότι η πρόοδος αυτή πρέπει να γίνει γρηγορότερη συνολικά από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Δεν χρειαζόμαστε εθνικούς πρωταθλητές. Χρειαζόμαστε Ευρωπαίους πρωταθλητές. Και πολλές από τις επιχειρήσεις μας μπορούν να κατακτήσουν αυτό το στάτους του Ευρωπαίου πρωταθλητή. Δεν πρέπει να σκεφτούμε σε μία λογική να έχουμε 27 καλές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε μία ενιαία αγορά, η οποία δουλεύει χωρίς εμπόδια. Είναι εφικτό; Πάμε σε αυτή την κατεύθυνση; Πρέπει να πάμε πολύ γρηγορότερα.”