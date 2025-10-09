Παπασταύρου και Παπαναστασίου αποφάσισαν τα επόμενα βήματα για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου για τον συντονισμό και τα επόμενα βήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου GSI
Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Γιώργου Παπαναστασίου, με θέμα την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη.
Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης, όπως είχε προαναγγείλει το Newmoney, που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
