Παπασταύρου και Παπαναστασίου αποφάσισαν τα επόμενα βήματα για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου για τον συντονισμό και τα επόμενα βήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου GSI