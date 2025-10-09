Ρεκόρ για τη χρυσή λίρα: Πόσες κατέχουν οι Ελληνες, τι γίνεται στην «παράλληλη» αγορά
Η τιμή της χρυσής λίρας ξεπερνά τα €920, καθώς η διεθνής άνοδος του χρυσού αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον - Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν καθαρή ρευστοποίηση από τα ελληνικά νοικοκυριά – Πού κυμαίνονται οι τιμές στα ενεχυροδανειστήρια - Σωρεία πωλητών, ένδεια αγοραστών
Δυναμικά στο προσκήνιο επιστρέφει η χρυσή λίρα, καθώς η εκτίναξη της τιμής του χρυσού σε διεθνές επίπεδο φέρνει νέα ιστορικά υψηλά και στην ελληνική αγορά.
Η τιμή της μέσα σε έναν χρόνο έχει αυξηθεί κατά 41% και στα δημοσιεύματα είδαμε τίτλους του τύπου: «στο ύψος του κατώτατου μηνιαίου μισθού η χρυσή λίρα».
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δελτία τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η τιμή πώλησης χρυσής λίρας κυμαίνεται μεταξύ 894 και 923 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς βρίσκεται στα 763 έως 788 ευρώ. Το spread των περίπου 150 ευρώ ανά λίρα αποτυπώνει το κόστος φύλαξης, διακίνησης και ελέγχου γνησιότητας που επιβαρύνει τις επίσημες συναλλαγές (μέσω ΤτΕ).
Oι τιμές στα ανταλλακτήρια/ενεχυροδανειστήρια αγγίζουν για αγορά από ιδιώτες τα 800 ευρώ.
Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος, που παραμένει ο βασικός φορέας επίσημων συναλλαγών χρυσών λιρών, δεύτερο θεσμικό κανάλι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η μοναδική εμπορική τράπεζα που προσφέρει επίσημα προϊόντα επενδυτικού χρυσού, όπως χρυσές λίρες, μισές λίρες και ράβδους και έχει τα δικά της αποθέματα, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του βασιλικού Νομισματοκοπείου Μ. Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας.
