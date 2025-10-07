Maritime Cyprus 2025: Πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό, όχι με αυταπάτες
Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες μεταβάσεις της σύγχρονης εποχής: τη μετάβαση προς την απανθρακοποίηση. Οι πιέσεις για μείωση των εκπομπών, η ανάγκη συμμόρφωσης με νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και η αβεβαιότητα γύρω από την τεχνολογία και το κανονιστικό πλαίσιο έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον σύνθετο, ρευστό και γεμάτο προκλήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, στο πάνελ του Maritime Cyprus 2025 Conference, τέσσερις εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής και κυπριακής ναυτιλίας —ο Γιάννης Ξυλάς, πρόεδρος της INTERCARGO, ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, διευθύνων σύμβουλος της Safe Bulkers και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ο Φίλιππος Ευσταθίου της Efnav και ο Στέφανος Αγγελάκος της Angelakos (Hellas) — κατέθεσαν τις απόψεις τους για την επόμενη μέρα της ναυτιλίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη ρεαλισμού, συνεργασίας και τεχνολογικής ουδετερότητας. Συντονιστής ήταν ο Νίκος Μπορνόζης της Capital Link.
