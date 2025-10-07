Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα προγραμματίζουν οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
Σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Οικονομικών, προχωρά η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.
Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί με πορεία προς τη Βουλή, όπου θα κατατεθεί ψήφισμα.
Η Επιτροπή ζητά συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών και καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία για μια δίκαιη ρύθμιση του ζητήματος των δανείων σε ελβετικό φράγκο.
Όπως ανακοίνωσαν οι δανειολήπτες, το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Νοεμβρίου 2025. Η σχετική αναφορά των Ελλήνων δανειοληπτών έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
