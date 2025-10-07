Στα δάνεια η δύναμη πυρός των τραπεζών – Τον Φεβρουάριο οι συναντήσεις με τον SSM για τα μερίσματα
Η πιστωτική επέκταση αποτελεί το κεντρικό στοίχημα των ελληνικών τραπεζών, που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν αποτελέσματα εννεαμήνου - Οι αναλυτές αναμένουν ισχυρές χορηγήσεις, έως 12 δισ. ευρώ
Η πιστωτική επέκταση αποτελεί σήμερα τη δύναμη πυρός για τις ελληνικές τράπεζες και είναι το κεντρικό στοίχημα που καλούνται να αποδείξουν στους αναλυτές κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου. Οι επενδυτές και οι εποπτικές αρχές αναμένουν να δουν εάν οι συστημικές τράπεζες μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας και να ενισχύσουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα με νέα δάνεια.
Η διαδικασία της ανακοίνωσης ξεκινά με τη Eurobank στις 30 Οκτωβρίου, ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου, ενώ τη σκυτάλη παίρνει η Εθνική Τράπεζα στις 6 Νοεμβρίου. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την Alpha Bank στις 7 Νοεμβρίου, κλείνοντας έτσι το «παράθυρο» ενημέρωσης για το τρίτο τρίμηνο.
Τα δάνεια που έχουν να χορηγήσουν οι τράπεζες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την πορεία της οικονομίας, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζητούμενα για τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους θεωρείται καθοριστικό, καθώς αναμένεται σημαντική επιτάχυνση στην πιστωτική δραστηριότητα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολική πιστωτική επέκταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ και να προσεγγίσει ακόμη και τα 12 δισ. ευρώ, εφόσον οι ρυθμοί εκταμιεύσεων συνεχιστούν με την ίδια δυναμική.
