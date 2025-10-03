Το success story της Pandora – Αλλαγή σελίδας με γυναίκα CEO και νέα στρατηγική
Το success story της Pandora – Αλλαγή σελίδας με γυναίκα CEO και νέα στρατηγική
Η Pandora διορίζει πρώτη φορά γυναίκα CEO, σηματοδοτώντας στροφή στην ανδροκρατούμενη ηγεσία της - Η νέα επικεφαλής στοχεύει σε ισότητα φύλων, ανάπτυξη προϊόντων και παγκόσμια επέκταση
Για πρώτη φορά, η Pandora όρισε γυναίκα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σηματοδοτώντας αλλαγή πορείας σε μια εταιρεία της οποίας η διοίκηση ως τώρα απαρτιζόταν κυρίως από άνδρες. Η επιλογή αυτή αντανακλά την επιθυμία της Pandora να ανανέωσει την ανδροκρατούμενη διοικητική της ομάδα, η οποία για πολύ καιρό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πελατειακή της βάση.
Η νέα CEO, Berta de Pablos-Barbier, η οποία ως τώρα κατείχε τη θέση της Chief Marketing Officer, θα αναλάβει καθήκοντα τον Μάρτιο, διαδεχόμενη τον απερχόμενο Alexander Lacik, ο οποίος συνταξιοδοτείται. Η ισπανίδα μάνατζερ είναι η μοναδική γυναίκα στην οκταμελή ηγετική ομάδα της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα προϊόντα της απευθύνονται σε γυναίκες.
