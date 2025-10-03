Το success story της Pandora – Αλλαγή σελίδας με γυναίκα CEO και νέα στρατηγική

Η Pandora διορίζει πρώτη φορά γυναίκα CEO, σηματοδοτώντας στροφή στην ανδροκρατούμενη ηγεσία της - Η νέα επικεφαλής στοχεύει σε ισότητα φύλων, ανάπτυξη προϊόντων και παγκόσμια επέκταση