Αναζητούνται λύσεις για τα κόκκινα δάνεια – Ανησυχία για τις νέες «απειλές»
Η πορεία των ρυθμίσεων - Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών που βαραίνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρά τις βελτιώσεις
Παρά τις βελτιώσεις που καταγράφονται στους δείκτες του ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα δείχνει επίμονο και νέες πτυχές συχνά δημιουργούν καινούριες ανησυχίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών που βαραίνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η διαχείρισή του δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό ζήτημα οικονομικής πολιτικής, αλλά είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εν λόγω στοιχείο αφαιρεί, μάλιστα, δυναμισμό από λύσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν ή έχουν ήδη επιβληθεί.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ανέρχεται σε περίπου 230 δισ. ευρώ. Αν και ως ποσοστό του συνολικού ιδιωτικού χρέους έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη μείωση -πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες (58% του ΑΕΠ)-, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλά επίπεδα.
Η μείωση είναι θετική, ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια πραγματικότητα σκληρή: δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν, και χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ομηρίας. Μεγάλο μέρος του χρέους αυτού αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία, αν και έχουν βγει από τους ισολογισμούς των τραπεζών και έχουν μεταφερθεί σε εταιρείες διαχείρισης (servicers), εξακολουθούν να βαραίνουν τους ίδιους τους δανειολήπτες.
