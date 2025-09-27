Αναζητούνται λύσεις για τα κόκκινα δάνεια – Ανησυχία για τις νέες «απειλές»

Η πορεία των ρυθμίσεων - Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών που βαραίνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρά τις βελτιώσεις