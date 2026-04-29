The Ilisian: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη Αθήνα, επίσημη πρώτη για το εμβληματικό ξενοδοχείο
Επένδυση άνω των 340 εκατ. ευρώ, με πολυτελείς σουίτες, κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και νέους χώρους φιλοξενίας και γαστρονομίας
Επίσημη πρώτη σήμερα για το Conrad Athens The Ilisian, το νέο ξενοδοχείο στο εμβληματικό ακίνητο του πρώην Hilton της Αθήνας που ήδη από την περασμένη εβδομάδα μετρά τους πρώτους του επισκέπτες.
Το ξενοδοχείο που αποτελεί μέρος του νέου προορισμού The Ilisian παρουσιάστηκε σε ειδική ξενάγηση για τους δημοσιογράφους με κυρίαρχο στοιχείο την στενή σύνδεση της πλούσιας ιστορίας του ξενοδοχείου, των προηγούμενων δεκαετιών με τη σύγχρονη εικόνα της Αθήνας.
«Το όνομα "THE ILISIAN", εμπνευσμένο από τον αρχαίο ποταμό Ιλισό και τη γειτονιά των Ιλισίων, εκφράζει την διαχρονικά άρρηκτη σχέση του νέου προορισμού με την Αθήνα, τα Ιλίσια, και τους κατοίκους της περιοχής», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ακριβώς μάλιστα το υγρό στοιχείο και η παραπομπή στον Ιλισό είναι εμφανής όταν μπαίνει κανείς στο ξενοδοχείο όπου κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο, καλωσορίζοντας τον επισκέπτη, πέραν φυσικά και των έργων τέχνης που παραπέμπουν στην ιστορία του ξενοδοχείου.
«Αναζητήσαμε αντικείμενα, έπιπλα, φωτογραφίες και ό,τι άλλο μπορούσε να βρεθεί από ανθρώπους που τα είχαν αποκτήσει στο παρελθόν» ανέφερε ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος του ομίλου ENSOFI στην «ομπρέλα» του οποίου εντάσσεται η ιδιοκτήτρια εταιρεία του The Ilisian.
Είναι ενδεικτικό ότι στον κεντρικό χώρο του ξενοδοχείου έχει τοποθετηθεί, ένας από τους πολυελαίους στο πρώτο Hilton της δεκαετίας του ‘60ο ο οποίος βρέθηκε μετά από πολύμηνη αναζήτηση και αποκτήθηκε από τον ιδιοκτήτη του. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος ανέφερε ακόμη ότι λόγω της απόφασης στο ξεκίνημα της επένδυσης να γίνει εκ βάθρων ανακαίνιση ανέβηκε από την αρχή ο προϋπολογισμός της επένδυσης, ενώ πήγε πίσω και το χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου. Σημειωτέον ότι το Hilton της Αθήνας έκλεισε το Φεβρουάριο του 2022, ενώ η επένδυση αντιστοιχεί σε κεφάλαια άνω των 340 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του ακινήτου.
To ξενοδοχείο διαθέτει συνολικά 278 δωμάτια και σουίτες και βρίσκεται στην καρδιά του THE ILISIAN, όπου μαζί, συνυπάρχουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας με επίκεντρο τη μεγαλύτερη πισίνα εξωτερικού χώρου της Αθήνας, αλλά και τη σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN. Τα σπίτια ήταν από τα πρώτα που πουλήθηκαν από όταν πρωτοξεκίνησε το project της ανάπλασης.
Τα δωμάτια και οι σουίτες του Conrad Athens, διαθέτουν στην πλειοψηφία τους ιδιωτικό μπαλκόνι με προνομιακή θέα σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης και την Ακρόπολη. Το ξενοδοχείο προσφέρει τη μεγαλύτερη συλλογή από σουίτες στην Αθήνα - τρεις Presidential και μία Royal - ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανοίξει το Omega Penthouse που θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.
«Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με σεβασμό στον σχεδιασμό του αρχικού κτηρίου, που εγκαινιάστηκε το 1963 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της μοντέρνας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τις αρχές του διεθνούς ξενοδοχειακού σχεδιασμού, με έντονες αναφορές στα ελληνικά υλικά και την καλλιτεχνική παράδοση» ανέφερε ο κ. Νικόλας Βιανέλης, Διευθυντής έργων ανάπτυξης της ENSOFI. Οι αρχικοί αρχιτέκτονες στους οποίους πιστώνεται ο σχεδιασμός του κτηρίου είναι ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος.
«Μετά από 63 χρόνια, ανοίξαμε τις πόρτες και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα δύο τοπ brands της Hilton, Conrad και Waldorf Astoria. Για το Conrad είναι το πρώτο αστικό resort στην Αθήνα και ένα από τα λίγα διεθνώς», ανέφερε ο κ. Νάσος Παπάζογλου, γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου. Ο ίδιος έκανε λόγο για έναν νέο γαστρονομικό προορισμό στην καρδιά της πόλης με χώρους που είτε έχουν ήδη ανοίξει ή θα ανοίξουν σταδιακά μέσα στο έτος, πέραν φυσικά και των λοιπών επιλογών στο κομμάτι της άθλησης, της ευεξίας κ.ο.κ..
Πηγή: Newmoney.gr
