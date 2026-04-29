ΥΠΕΝ: Παράταση για το «Εξοικονομώ», ποια προγράμματα πήραν έξτρα χρόνο
Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες για 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Την παράταση ολοκλήρωσης για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη πολιτών, προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκαν παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:
-Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
-Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026
-Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026
-Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.
«Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
