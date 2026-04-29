Στάση αναμονής κράτησε η Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια
Σταθερό στο 4,25%-4,50% το εύρος των αμερικανικών επιτοκίων, καθώς η κεντρική τράπεζα αποτιμά τις συνέπειες του πολέμου και του ενεργειακού σοκ στην οικονομία - Οι φόβοι για πληθωριστικές πιέσεις κρατούν επιφυλακτικό το συμβούλιο
Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση της, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική αναμονής που ακολουθεί εν μέσω της γεωπολιτικής, ενεργειακής και οικονομικής αβεβαιότητας που έχει πυροδοτήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.
Έτσι τα επιτόκια παρέμειναν στο εύρος του 4,25% με 4,50%, όπου βρίσκονται από τα τέλη του 2025.
Η απόφαση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές, έτσι το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις τοποθετήσεις που θα κάνει ο Τζερόμ Πάουελ, σχολιάζοντας τις συνέπειες του πολέμου στην αμερικανική οικονομία.
Σημειωτέον δε, πως η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία με τον Πάουελ στην προεδρία, δεδομένου πως η θητεία του στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου και ο διορισμός του Κέβιν Γουόρς φαίνεται πως πλέον προχωρά, μετά και το πράσινο φως που έδωσε νωρίτερα σήμερα η αρμόδια επιτροπή τραπεζικών υποθέσεων της Γερουσίας. Είναι δε, σίγουρο πως ο Πάουελ θα ερωτηθεί επανειλημμένως για την επόμενη ημέρα και το αν θα αποφασίσει να παραμείνει στο συμβούλιο ως απλός διοικητής, όπως έχει δικαίωμα.
Πάντως, οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την παρατεταμένη άνοδο των τιμών του πετρελαίου (το Brent ξεπέρασε και τα 119 δολάρια) και το ενδεχόμενο το ενεργειακό σοκ να οδηγήσει σε πιο επίμονο και γενικευμένο πληθωρισμό.
Οι αγορές πλέον θεωρούν εξαιρετικά απίθανη οποιαδήποτε μείωση επιτοκίων πριν από τα μέσα του 2027, εγκαταλείποντας τις προσδοκίες για διαδοχικές μειώσεις που κυριαρχούσαν στις αρχές του έτους.
Πηγή: www.newmoney.gr
