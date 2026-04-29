Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street - Συνεχείς ανατροπές από τη διπλή έκπληξη της Fed
Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street - Συνεχείς ανατροπές από τη διπλή έκπληξη της Fed
Η Fed και ο Τζερόμ Πάουελ επηρέασαν καθοριστικά τις τάσεις στην αγορά, με την αβεβαιότητα του πολέμου και το ενεργειακό σοκ να παραμένει βαρίδι για τους δείκτες - Υψηλό ενός μήνα για την απόδοση του 10ετούς - Το βλέμμα των επενδυτών στα αποτελέσματα των Big Tech
Συνεχείς διακυμάνσεις παρουσίασε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις τάσεις να αλλάζουν ξανά και ξανά το τελευταίο δίωρο λόγω του αντίκτυπου που είχε η συνεδρίαση της Fed και οι δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ. Οι επενδυτές αιφνιδιάστηκαν δυσάρεστα από το εύρος του διχασμού στο συμβούλιο, διευρύνοντας την πτώση στους δείκτες, όμως οι απώλειες «μάζεψαν» αισθητά μετά την ανακοίνωση του Πάουελ ότι σκοπεύει να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το πέρας της θητείας του ως πρόεδρος, δεομένου ότι η αγορά βλέπει θετικά την ομαλή θεσμική συνέχεια που συνεπάγεται η εμπειρία του βετεράνου τραπεζίτη.
Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε τελικά κατά 0,57% στις 48.861 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη 0,04% στις 7.135 μονάδες και ο Nasdaq κατάφερε να «γυρίσει» σε θετικό έδαφος στο φώτο φίνις με αύξηση 0,04% στις 24.673 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς πρόσθεσε έξι μονάδες βάσης στο 4,41%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, και του 2ετούς εκτινάχθηκε κατά εννέα μονάδες στο 3,93%.
Με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και το συνεχιζόμενο ράλι των πετρελαϊκών τιμών, με το Brent να ξεπερνά τα 118 δολάρια, οι αξιωματούχοι της Fed έκαναν σαφή την ανησυχία τους για το αυξημένο πληθωριστικό ρίσκο.
Αν και η FOMC κράτησε για την ώρα αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 4,25% με 4,50%, όπως είχε προεξοφλήσει η αγορά, τα μέλη της διαφώνησαν σοβαρά όσον αφορά την κατεύθυνση της νομισματικής στρατηγικής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση της ελήφθη με ψήφους 8 προς 4, που ήταν η μεγαλύτερη απόκλιση ψήφων σε συνεδρίαση από τον Οκτώβριο του 1992.
Από τους 4 διαφωνούντες, ο διορισμένος από τον Τραμπ, Στίβεν Μίραν, ήταν ο μόνος που επέμεινε σε μείωση των επιτοκίων, ενώ οι άλλοι τρεις, η Μπεθ Χάμακ της Fed του Κλίβελαντ, ο Νιλ Κασκάρι της Fed της Μινεάπολης και η Λόρι Λόγκαν της Fed του Ντάλας, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, δεδομένου του πληθωριστικού ρίσκου που προκαλεί ο πόλεμος.
Έτσι, η Fed τροποποίησε τη διατύπωση της ανακοίνωσής της, σημειώνοντας ότι «οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για τις προοπτικές της οικονομίας». Στην προηγούμενη ανακοίνωση, η Fed ανέφερε απλώς ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στην οικονομία παρέμεναν αβέβαιες.
«Η διατύπωση για τον αυξημένο πληθωρισμό φέρει ξεκάθαρα τα αποτυπώματα των “γερακιών” της Fed», σχολίασε ο Μπράιαν Τζέικομπσεν της Annex Wealth Management.
«Ο πληθωρισμός δεν είναι αυξημένος μόνο λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed πιστεύουν πως μια αύξηση επιτοκίων ίσως είναι η λύση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει επιβράδυνση της αγοράς εργασίας», πρόσθεσε.
«Πρέπει να αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ένα νέο καθεστώς νομισματικής πολιτικής», επεσήμανε ο Τζέφρι Ρόουτς της LPL Financial.
Η συνεδρίαση ήταν και η τελευταία του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου της Fed, δεδομένου ότι η θητεία του ολοκληρώνεται στις 15 Μαϊου, οπότε οι επενδυτές περίμεναν με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του, όχι μόνο για την κατάσταση της οικονομίας και τις κινήσεις της κεντρικής τράπεζας, αλλά και την επόμενη ημέρα, την προεδρία του Κέβιν Γουόρς και τις δικές του προθέσεις. Το μεγάλο ερωτηματικό είχε να κάνει με το αν ο Πάουελ θα αποφάσιζε να παραμείνει στο ΔΣ, ως απλός διοικητής, όπως έχει δικαίωμα να κάνει και μάλιστα μέχρι το 2028.
Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε τελικά κατά 0,57% στις 48.861 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη 0,04% στις 7.135 μονάδες και ο Nasdaq κατάφερε να «γυρίσει» σε θετικό έδαφος στο φώτο φίνις με αύξηση 0,04% στις 24.673 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς πρόσθεσε έξι μονάδες βάσης στο 4,41%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, και του 2ετούς εκτινάχθηκε κατά εννέα μονάδες στο 3,93%.
Με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και το συνεχιζόμενο ράλι των πετρελαϊκών τιμών, με το Brent να ξεπερνά τα 118 δολάρια, οι αξιωματούχοι της Fed έκαναν σαφή την ανησυχία τους για το αυξημένο πληθωριστικό ρίσκο.
Αν και η FOMC κράτησε για την ώρα αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 4,25% με 4,50%, όπως είχε προεξοφλήσει η αγορά, τα μέλη της διαφώνησαν σοβαρά όσον αφορά την κατεύθυνση της νομισματικής στρατηγικής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση της ελήφθη με ψήφους 8 προς 4, που ήταν η μεγαλύτερη απόκλιση ψήφων σε συνεδρίαση από τον Οκτώβριο του 1992.
Από τους 4 διαφωνούντες, ο διορισμένος από τον Τραμπ, Στίβεν Μίραν, ήταν ο μόνος που επέμεινε σε μείωση των επιτοκίων, ενώ οι άλλοι τρεις, η Μπεθ Χάμακ της Fed του Κλίβελαντ, ο Νιλ Κασκάρι της Fed της Μινεάπολης και η Λόρι Λόγκαν της Fed του Ντάλας, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, δεδομένου του πληθωριστικού ρίσκου που προκαλεί ο πόλεμος.
Έτσι, η Fed τροποποίησε τη διατύπωση της ανακοίνωσής της, σημειώνοντας ότι «οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για τις προοπτικές της οικονομίας». Στην προηγούμενη ανακοίνωση, η Fed ανέφερε απλώς ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στην οικονομία παρέμεναν αβέβαιες.
«Η διατύπωση για τον αυξημένο πληθωρισμό φέρει ξεκάθαρα τα αποτυπώματα των “γερακιών” της Fed», σχολίασε ο Μπράιαν Τζέικομπσεν της Annex Wealth Management.
«Ο πληθωρισμός δεν είναι αυξημένος μόνο λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed πιστεύουν πως μια αύξηση επιτοκίων ίσως είναι η λύση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει επιβράδυνση της αγοράς εργασίας», πρόσθεσε.
«Πρέπει να αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ένα νέο καθεστώς νομισματικής πολιτικής», επεσήμανε ο Τζέφρι Ρόουτς της LPL Financial.
Η συνεδρίαση ήταν και η τελευταία του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου της Fed, δεδομένου ότι η θητεία του ολοκληρώνεται στις 15 Μαϊου, οπότε οι επενδυτές περίμεναν με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του, όχι μόνο για την κατάσταση της οικονομίας και τις κινήσεις της κεντρικής τράπεζας, αλλά και την επόμενη ημέρα, την προεδρία του Κέβιν Γουόρς και τις δικές του προθέσεις. Το μεγάλο ερωτηματικό είχε να κάνει με το αν ο Πάουελ θα αποφάσιζε να παραμείνει στο ΔΣ, ως απλός διοικητής, όπως έχει δικαίωμα να κάνει και μάλιστα μέχρι το 2028.
Στο σημείο αυτό ο Τζερόμ Πάουελ εξέπληξε την αγορά και τους δημοσιογράφους, επιλέγοντας να ανοίξει τα χαρτιά του, πριν καλά-καλά ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Σχολιάζοντας ότι είναι η τελευταία του θητεία ως πρόεδρος επέλεξε να κάνει ένα προσωπικό σχόλιο, στο οποίο αναφέρθηκε όχι μόνο στον ουσιώδη ρόλο της κεντρικής τράπεζας και την ανάγκη προστασίας της ανεξαρτησίας της, αλλά και στις δικές του προθέσεις.
Έτσι, ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στη Fed ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη λήξη της θητείας του ως επικεφαλής.
«Είχα εδώ και καιρό σχεδιάσει να αποχωρήσω», τόνισε. «Όμως όσα έχουν συμβεί πραγματικά τους τελευταίους τρεις μήνες θεωρώ ότι δεν μου αφήνουν άλλη επιλογή από το να παραμείνω, τουλάχιστον μέχρι να δω αυτή τη διαδικασία να ολοκληρώνεται» τόνισε αναφερόμενος στην έρευνα που έτρεχε εναντίον του για υπερκοστολογήσεις στην ανακαίνιση της έδρας της Fed.
H διορισμένη από τον Τραμπ, εισαγγελέας Τζανίν Πίρο αναγκάστηκε την περασμένη Παρασκευή να «κλείσει» την έρευνα, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η κοινοβουλευτική διαδικασία για την επικύρωση του διορισμού του Κέβιν Γουόρς, όμως ξεκαθάρισε ότι μπορεί να την ανοίξει και πάλι. Ο ίδιος ο Τραμπ, επίσης, σχολίασε ότι η έρευνα δεν έχει κλείσει τελείως.
«Έχω πει ότι δεν θα αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι αυτή η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί πλήρως, με διαφάνεια και οριστικότητα, και εμμένω σε αυτή τη θέση. Ενθαρρύνομαι από τις πρόσφατες εξελίξεις και παρακολουθώ προσεκτικά τα εναπομείναντα στάδια αυτής της διαδικασίας», ήταν η απάντηση Πάουελ σε αυτά τα… μπρος-πίσω. Πρόσθεσε δε, ότι η κριτική που δέχεται η Fed είναι «πρωτοφανής στην 113χρονη ιστορία μας», όπως και πολιτικές παραινέσεις στην άσκηση του έργου της, μια σαφής «μπηχτή» προς τον Τραμπ.
Καθώς δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι αγορές χρήματος εγκατέλειψαν σχεδόν πλήρως τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων μέσα στο 2026 και άρχισαν πλέον να αποτιμούν ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2027.
«Οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τέλεια καταιγίδα αβεβαιότητας — μια Fed παγιδευμένη ανάμεσα στους επίμονους πληθωριστικούς κινδύνους και σε ένα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, τις Big Tech που καλούνται να αποδείξουν αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν, και έναν ΟΠΕΚ που εμφανίζει εσωτερικές ρωγμές», σχολίασε ο Λούκμαν Οτουνούγκα της FXTM.
Πραγματικά, οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία και τα αποτελέσματα των Big Tech, δεδομένου το τεράστιο ειδικού βάρους που έχουν οι λεγόμενες «Υπέροχες Επτά». Μετά το πέρας της συνεδρίασης ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Microsoft, Meta, Alphabet και Amazon, με την Apple να ακολουθεί αύριο, Πέμπτη.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς και οι τέσσερις εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Τα αποτελέσματα έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η OpenAI απέτυχε να πετύχει εσωτερικούς στόχους εσόδων και χρηστών, προκαλώντας νέες ανησυχίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα αποδώσουν τελικά τα αναμενόμενα κέρδη.
Έτσι, ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στη Fed ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη λήξη της θητείας του ως επικεφαλής.
«Είχα εδώ και καιρό σχεδιάσει να αποχωρήσω», τόνισε. «Όμως όσα έχουν συμβεί πραγματικά τους τελευταίους τρεις μήνες θεωρώ ότι δεν μου αφήνουν άλλη επιλογή από το να παραμείνω, τουλάχιστον μέχρι να δω αυτή τη διαδικασία να ολοκληρώνεται» τόνισε αναφερόμενος στην έρευνα που έτρεχε εναντίον του για υπερκοστολογήσεις στην ανακαίνιση της έδρας της Fed.
H διορισμένη από τον Τραμπ, εισαγγελέας Τζανίν Πίρο αναγκάστηκε την περασμένη Παρασκευή να «κλείσει» την έρευνα, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η κοινοβουλευτική διαδικασία για την επικύρωση του διορισμού του Κέβιν Γουόρς, όμως ξεκαθάρισε ότι μπορεί να την ανοίξει και πάλι. Ο ίδιος ο Τραμπ, επίσης, σχολίασε ότι η έρευνα δεν έχει κλείσει τελείως.
«Έχω πει ότι δεν θα αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι αυτή η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί πλήρως, με διαφάνεια και οριστικότητα, και εμμένω σε αυτή τη θέση. Ενθαρρύνομαι από τις πρόσφατες εξελίξεις και παρακολουθώ προσεκτικά τα εναπομείναντα στάδια αυτής της διαδικασίας», ήταν η απάντηση Πάουελ σε αυτά τα… μπρος-πίσω. Πρόσθεσε δε, ότι η κριτική που δέχεται η Fed είναι «πρωτοφανής στην 113χρονη ιστορία μας», όπως και πολιτικές παραινέσεις στην άσκηση του έργου της, μια σαφής «μπηχτή» προς τον Τραμπ.
Καθώς δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι αγορές χρήματος εγκατέλειψαν σχεδόν πλήρως τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων μέσα στο 2026 και άρχισαν πλέον να αποτιμούν ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2027.
«Οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τέλεια καταιγίδα αβεβαιότητας — μια Fed παγιδευμένη ανάμεσα στους επίμονους πληθωριστικούς κινδύνους και σε ένα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, τις Big Tech που καλούνται να αποδείξουν αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν, και έναν ΟΠΕΚ που εμφανίζει εσωτερικές ρωγμές», σχολίασε ο Λούκμαν Οτουνούγκα της FXTM.
Πραγματικά, οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία και τα αποτελέσματα των Big Tech, δεδομένου το τεράστιο ειδικού βάρους που έχουν οι λεγόμενες «Υπέροχες Επτά». Μετά το πέρας της συνεδρίασης ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Microsoft, Meta, Alphabet και Amazon, με την Apple να ακολουθεί αύριο, Πέμπτη.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς και οι τέσσερις εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Τα αποτελέσματα έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η OpenAI απέτυχε να πετύχει εσωτερικούς στόχους εσόδων και χρηστών, προκαλώντας νέες ανησυχίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα αποδώσουν τελικά τα αναμενόμενα κέρδη.
