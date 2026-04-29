Καμπανάκι από τον SSM στις τράπεζες για το ράλι των δανείων
Καμπανάκι από τον SSM στις τράπεζες για το ράλι των δανείων
Tο κλιμάκιο του εποπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ έδωσε γενικές συστάσεις στις τράπεζες να είναι προσεκτικές με την πιστωτική επέκταση που τρέχει με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς
Την ανησυχία του για τους γρήγορους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας εξέφρασε το κλιμάκιο του SSM που είδε χθες τις διοικήσεις των τραπεζών σε ανώτατο επίπεδο.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές το κλιμάκιο του εποπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ έδωσε γενικές συστάσεις στις τράπεζες να είναι προσεκτικές με την πιστωτική επέκταση που τρέχει με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς σε μια περίοδο διαφαινόμενης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος διεθνώς.
Ας σημειωθεί πως οι συστημικές τράπεζες και λόγω RRF έχουν επιταχύνει πολύ τις διαδικασίες σε ότι αφορά χρηματοδότηση επιχειρήσεων και αναμένεται να παρουσιάσουν πιστωτική επέκταση που θα κινείται πάνω από 2,5 δισ. ευρώ και θα πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Με γρήγορους ρυθμούς κινείται το α’ τρίμηνο και η λιανική τραπεζική στοιχείο το οποίο καταγράφεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.
Σε μια περίοδο γενικευμένης αβεβαιότητας όπου οι προβλέψεις για ανάπτυξη αναθεωρούνται αρνητικά (χθες η S&P προσγείωσε τις εκτιμήσεις της στο 1,7% για το 2026), ο SSM θεωρεί πως οι κίνδυνοι από τις διευρυμένες πιστώσεις ενισχύονται.
Η συζήτηση αφορούσε τους κλάδους των πιστώσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης και με τι δείκτες Loan-to-Value Ratio (Λόγος Δανείου προς Αξία Εργου) πραγματοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις. Σημειώνεται πως έμφαση δόθηκε σε όλους τους κλάδους εκείνους των οποίων το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εργασιών τους.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές το κλιμάκιο του εποπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ έδωσε γενικές συστάσεις στις τράπεζες να είναι προσεκτικές με την πιστωτική επέκταση που τρέχει με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς σε μια περίοδο διαφαινόμενης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος διεθνώς.
Ας σημειωθεί πως οι συστημικές τράπεζες και λόγω RRF έχουν επιταχύνει πολύ τις διαδικασίες σε ότι αφορά χρηματοδότηση επιχειρήσεων και αναμένεται να παρουσιάσουν πιστωτική επέκταση που θα κινείται πάνω από 2,5 δισ. ευρώ και θα πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Με γρήγορους ρυθμούς κινείται το α’ τρίμηνο και η λιανική τραπεζική στοιχείο το οποίο καταγράφεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.
Αρνητική αναθεώρηση των προβλέψεων
Σε μια περίοδο γενικευμένης αβεβαιότητας όπου οι προβλέψεις για ανάπτυξη αναθεωρούνται αρνητικά (χθες η S&P προσγείωσε τις εκτιμήσεις της στο 1,7% για το 2026), ο SSM θεωρεί πως οι κίνδυνοι από τις διευρυμένες πιστώσεις ενισχύονται.
Η συζήτηση αφορούσε τους κλάδους των πιστώσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης και με τι δείκτες Loan-to-Value Ratio (Λόγος Δανείου προς Αξία Εργου) πραγματοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις. Σημειώνεται πως έμφαση δόθηκε σε όλους τους κλάδους εκείνους των οποίων το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εργασιών τους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
