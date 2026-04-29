Ράλι για το πετρέλαιο Brent: Είχε άνοδο 6%, έκλεισε πάνω από τα $118 μετά τις απειλές Τραμπ προς το Ιράν
Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το αδιέξοδο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να ενισχύουν τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και να εκτινάζουν τις τιμές του αργού
Οι διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου βρέθηκαν ξανά σε κατάσταση συναγερμού, με το Brent να εκτινάσσεται πάνω από τα 118 δολάρια το βαρέλι, μετά τη σκληρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να υποκύψει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Το διεθνές Brent ενισχύθηκε τελικά κατά περισσότερο από 6%, κλείνοντας στα 118,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο σχεδόν 7%, τερματίζοντας στα 106,88 δολάρια.
«Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. «Πνίγονται οικονομικά και η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».
Οι προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν βαλτώσει τις τελευταίες ημέρες. Το Ιράν αρνείται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ ο έλεγχος της Τεχεράνης στα Στενά έχει περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Την ανοδική πίεση στις τιμές ενίσχυσαν και τα νέα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία έδειξαν πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση στα αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εξετάσουν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από έναν πιθανό πολύμηνο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters έως τα μέσα Απριλίου, περισσότερο από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες αργού πετρελαίου είχαν ήδη χαθεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
«Αν ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να παρατείνει τον αποκλεισμό, τότε οι διαταραχές στον εφοδιασμό θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο και θα συνεχίσουν να ωθούν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα», δήλωσε ο αναλυτής της Haitong Futures, Γιανγκ Αν.
Τα πρώτα σημάδια στενότητας στην προσφορά αρχίζουν ήδη να εμφανίζονται στις ΗΠΑ. Στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας έδειξαν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά περισσότερο από 6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, τη στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν πτώση μόλις 200.000 βαρελιών.
Την ίδια ώρα, η Abu Dhabi National Oil Company ενημέρωσε ορισμένους πελάτες ότι τον επόμενο μήνα θα μπορούν να φορτώσουν δύο τύπους αργού εκτός του Περσικού Κόλπου, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.
Την ίδια στιγμή, οι αγορές ενέργειας αξιολογούν και τις συνέπειες της αιφνιδιαστικής απόφασης των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποχωρήσουν από τον OPEC, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδραση της κίνησης θα παραμείνει περιορισμένη όσο συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.
Στρατηγικοί αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας ING ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ συνιστά «ισχυρό πλήγμα» για τον OPEC και πιθανότατα θα χαιρετιστεί από τον Τραμπ, καθώς αποδυναμώνει την επιρροή του οργανισμού στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και ενδέχεται να λειτουργήσει θετικά για εισαγωγείς και καταναλωτές.
Ωστόσο, όπως σημειώνουν, ο βασικός παράγοντας που θα συνεχίσει να καθορίζει τις τιμές του πετρελαίου βραχυπρόθεσμα είναι οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και το πότε θα αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενά του Ορμούζ.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
