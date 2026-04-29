Bloomberg: Οι 5 λόγοι που οι αγορές αντέχουν στο «σφυροκόπημα» του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Μετά από ένα αρχικό σοκ, οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τη σύγκρουση και οι μετοχές ανακάμπτουν με ταχύτητα προς ιστορικά υψηλά επίπεδα - Ντέιβιντ Ρος (Quantum Strategy): Οι αγορές δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα μετά το τέλος του πολέμου
Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, οι παγκόσμιες αγορές σημειώνουν μια απροσδόκητη ανάκαμψη.
Από τις ΗΠΑ έως την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα, έχει προκύψει μια ασυμφωνία: ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν έντονες, οι μετοχές ανακάμπτουν με ταχύτητα προς τα ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Μετά από ένα αρχικό σοκ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τη σύγκρουση και επικεντρώνονται στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές. Οι επενδυτές επιστρέφουν μαζικά στις μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των αναδυόμενων αγορών, σηματοδοτώντας ότι το χειρότερο της μεταβλητότητας έχει πλέον περάσει. Το δολάριο των ΗΠΑ έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που είχε σημειώσει από την αρχή της σύγκρουσης.
«Οι αγορές ενδέχεται να εφαρμόζουν την αρχή του “προσωρινού” σε μια κατάσταση που θα συνεχίσει να επηρεάζει το σύστημα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Μαγκνταλένα Πόλαν, επικεφαλής της μακροοικονομικής έρευνας για τις αναδυόμενες αγορές στην PGIM Fixed Income. «Οι επενδυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στην παγκόσμια ρευστότητα, υιοθετώντας μια θετική ερμηνεία των θεμελιωδών μεγεθών».
Ακολουθούν οι πέντε λόγοι για τους οποίους δεν υπήρξε πιο αρνητική αντίδραση στη γεωπολιτική σύγκρουση σύμφωνα με το Bloomberg:
Κορύφωση της αβεβαιότηταςΟι αναλυτές αναφέρουν ότι οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει το χειρότερο σενάριο και πιστεύουν σε μια πιθανή διέξοδο από τη σύγκρουση. Με αξιωματούχους τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στην Τεχεράνη να διατηρούν ανοιχτές τις διόδους για συνομιλίες, καθώς και με την παράταση της συμφωνίας εκεχειρίας, οι αγορές παραμένουν αισιόδοξες ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.
Με άλλα λόγια, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν, αυξάνεται η πεποίθηση ότι η διπλωματία — και όχι η πλήρης κατάρρευση — είναι το πιθανότερο τελικό αποτέλεσμα.
Η νοοτροπία της αγοράςΟι αλλεπάλληλες ειδήσεις και οι συχνές αλλαγές πορείας του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αιφνιδιάσει πολλούς επενδυτές. Πολλοί αναφέρονται στο σενάριο του πολέμου στην Ουκρανία από τις αρχές του 2022, όταν ένα αρχικό sell-off μετοχών και η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων σύντομα αντιστράφηκαν και τα πράγματα επέστρεψαν στο φυσιολογικό.
Χρόνια μεταβλητότητας που καθοδηγoύνται από τις ειδήσεις και μια νοοτροπία πτωτικής αγοράς έχουν ενισχύσει περαιτέρω την απροθυμία των επενδυτών να παραμείνουν απαισιόδοξοι για πολύ καιρό.
ΠετρέλαιοTo ενεργειακό σοκ του πολέμου μπορεί να ώθησε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης προς τα πάνω, αλλά εκτός από οξείες ελλείψεις σε ορισμένες αναδυόμενες αγορές, δεν έχει ακόμη προκαλέσει το ευρύ οικονομικό πλήγμα που πολλοί φοβούνταν.
Οι αποδεσμεύσεις-ρεκόρ από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, κάποια εφεδρική παραγωγική ικανότητα μεταξύ των μεγάλων παραγωγών πετρελαίου και η καταστροφή της ζήτησης έχουν μέχρι στιγμής αμβλύνει τον αντίκτυπο. Ωστόσο, οι παρατεταμένες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν ακόμη να κλιμακωθούν σε πιο σοβαρές οικονομικές συνέπειες.
Ισχυρά κέρδηΤα εταιρικά κέρδη έχουν δώσει στις αγορές μια πολύ αναγκαία ένεση ενθάρρυνσης. Σχεδόν το 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αρκετοί χρηματιστές έχουν ήδη αναθεωρήσει προς τα πάνω την αύξηση των κερδών για το έτος, οδηγώντας τους αναλυτές να γίνουν πιο αισιόδοξοι σχετικά με τα θεμελιώδη μεγέθη.
Τεχνητή ΝοημοσύνηΟι μετοχές τεχνολογίας έχουν αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη πίσω από την άνοδο των μετοχών, καθώς τα κέρδη δείχνουν ανθεκτικότητα εν μέσω του πολέμου χάρη στη σταθερή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη.
Η SK Hynix Inc. ανακοίνωσε πενταπλάσια αύξηση των τριμηνιαίων κερδών της, καθώς ο νοτιοκορεατικός κατασκευαστής τσιπ μνήμης επανέλαβε τα σχέδιά του για αύξηση των δαπανών του.
Αυτό έρχεται μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τα έσοδα του 2026 από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. και την οκταπλάσια αύξηση των τριμηνιαίων κερδών της Samsung Electronics Co.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα και τα σχέδια δαπανών των hyperscalers θα αποτελέσουν βασικούς καταλυτικούς παράγοντες για περαιτέρω ανοδική πορεία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
