Wall Street: Διόρθωση μετά τα ρεκόρ - Οι δηλώσεις Πάουελ προσγείωσαν τους δείκτες

Το κύμα ρευστοποιήσεων κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο και η συγκρατημένη γραμμή του προέδρου της Fed, διέκοψαν το πολυήμερο πάρτι στην αμερικανική αγορά