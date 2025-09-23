Χρήστος Μεγάλου: 500 εκατ. ευρώ μέρισμα από την Τράπεζα Πειραιώς το 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου

Χρήστος Μεγάλου: 500 εκατ. ευρώ μέρισμα από την Τράπεζα Πειραιώς το 2025

Aναμένονται οι εγκρίσεις του SSM για την ενδιάμεση διανομή

Χρήστος Μεγάλου: 500 εκατ. ευρώ μέρισμα από την Τράπεζα Πειραιώς το 2025
14 ΣΧΟΛΙΑ
Μέρισμα 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να διανείμει η Τράπεζα Πειραιώς το 2025 με απόδοση 6% από τα κέρδη του 2025 όπως τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου στην ομιλία του κατά τη συνέλευση της τράπεζας.

Το τέταρτο τρίμηνο θα γίνει ενδιάμεση διανομή με επαναγορά μετοχών, αφού βεβαίως ληφθούν οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις από τον SSM.

Διαβάστε περισσότερα στο New Money.


Ειδήσεις σήμερα

Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!

Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα στον Βόλο - Ένοικος φώναξε στα παιδιά, λέει μητέρα φίλου του 21χρονου

New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από πέντε παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης