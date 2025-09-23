Χρήστος Μεγάλου: 500 εκατ. ευρώ μέρισμα από την Τράπεζα Πειραιώς το 2025
Χρήστος Μεγάλου: 500 εκατ. ευρώ μέρισμα από την Τράπεζα Πειραιώς το 2025
Aναμένονται οι εγκρίσεις του SSM για την ενδιάμεση διανομή
Μέρισμα 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να διανείμει η Τράπεζα Πειραιώς το 2025 με απόδοση 6% από τα κέρδη του 2025 όπως τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου στην ομιλία του κατά τη συνέλευση της τράπεζας.
Το τέταρτο τρίμηνο θα γίνει ενδιάμεση διανομή με επαναγορά μετοχών, αφού βεβαίως ληφθούν οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις από τον SSM.
