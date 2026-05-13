Τράπεζες: Αιτήσεις 6 δισ. ευρώ εξαντλούν τα κονδύλια του RRF
Oλική ανατροπή λόγω της ολοκλήρωσης των αιτήσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των πόρων του RRF έως τις 31 Μαΐου - Η λύση της ΕΑΤ
Πάνω από 6 δισ ευρώ αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το RRF έχουν ρίξει στο σύστημα οι ελληνικές τράπεζες έχοντας κατά πολύ υπερκαλύψει τους διαθέσιμους πόρους του συστήματος. Η ανακοίνωση της ληκτικής ημερομηνίας της 31ης Μαΐου, σε ότι αφορά την ολοκλήρωση των αιτήσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των πόρων του RRF, έχει οδηγήσει σε ολική ανατροπή. Έτσι ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για ένα 20% με 30% από τους πόρους του Ταμείου, που δεν θα μπορούσαν να απορροφηθούν, αναμένεται κάποιος αριθμός αιτήσεων να μην μπορέσει να εξυπηρετηθεί λόγω της υπερβάλουσας ζήτησης.
Ως γνωστόν τα σχέδια των επενδύσεων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026, ώστε τα έργα να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Οι τράπεζες επιτάχυναν τις διαδικασίες συστήνοντας ομάδες task force, για να ανταποκριθούν στις ταχύτητες που απαιτεί το project.
Και ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα ήδη οι περισσότερες τράπεζες δεν δέχονται καινούρια projects και δουλεύουν μόνον τις αιτήσεις που έχουν ήδη αναλάβει. Σε αυτά τα 6 δισ. ευρώ αντιστοιχούν περίπου οι μισοί πόροι χρηματοδότησης (2,9 δισ. ευρώ), ενώ τραπεζίτες εκτιμούν πως η διαθεσιμότητα στην παρούσα φάση έχει φθάσει πλέον τα 1,5 δισ. ευρώ.
