Austriacard: Δημόσια πρόταση €364 εκατ. για την εξαγορά της από τη Dai Nippon Printing με €10 ανά μετοχή
Η πρόταση συνοδεύεται από ανέκκλητη δέσμευση του βασικού μετόχου Νικόλαου Λύκου, ο οποίος ελέγχει περίπου το 74,6% της Austriacard, να αποδεχθεί τη συναλλαγή - Εμμανουήλ Κόντος: Χαιρετίζουμε την πρόθεση της DNP να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση
Η ιαπωνική Dai Nippon Printing (DNP) προχωρά σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την εξαγορά της Austriacard Holdings, προσφέροντας 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα περίπου 364 εκατ. ευρώ και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου διεθνούς ομίλου τεχνολογίας, ασφαλών πληρωμών και ψηφιακών λύσεων.
Η πρόταση συνοδεύεται από ανέκκλητη δέσμευση του βασικού μετόχου Νικόλαου Λύκου, ο οποίος ελέγχει περίπου το 74,6% της Austriacard, να αποδεχθεί τη συναλλαγή. Παράλληλα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης που καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Το τίμημα των 10 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε premium έως και 24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος και έως 46% έναντι του μέσου σταθμισμένου όρου εξαμήνου. Η DNP δηλώνει ότι επιδιώκει να συνδυάσει το διεθνές τεχνολογικό της αποτύπωμα με την ισχυρή θέση της Austriacard στις λύσεις πληρωμών, ταυτοποίησης, εκτυπώσεων ασφαλείας και AI-based ψηφιακών υπηρεσιών.
