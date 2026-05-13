Μυτιληναίος: Η Ευρώπη κινδυνεύει από νέα ενεργειακή εξάρτηση - «Τι θα γίνει αν βρεθεί για μήνες χωρίς αέριο από τη Ρωσία ή το Κατάρ;»
Προειδοποίηση για εκτίναξη τιμών λόγω Μέσης Ανατολής – Οι φόβοι για την εξάρτηση από το αμερικανικό LNG, τα αδιέξοδα των ΑΠΕ, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα πυρηνικά και η «γιγαντιαία» μπαταρία των 330 MW που ετοιμάζει η Metlen - Τι είπε για ΔΕΗ
Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές ενέργειας, στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης εξέφρασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times και της Kαθημερινής περιγράφοντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Ο επικεφαλής της Metlen Energy & Metals υπογράμμισε ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο, το αλουμίνιο, τα λιπάσματα και, τελικά, τις τιμές τροφίμων διεθνώς. Όπως εξήγησε, πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν εγκατασταθεί στον Περσικό Κόλπο λόγω του χαμηλού κόστους ενέργειας, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στις παγκόσμιες αγορές.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές του φυσικού αερίου δεν έχουν ακόμη εκτοξευθεί στα επίπεδα του 2022, επειδή οι αγορές θεωρούν ότι η κρίση θα λήξει σύντομα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι όσο παρατείνεται η ένταση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος νέας ενεργειακής αναταραχής στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, τα οποία χαρακτήρισε έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ήπειρο.
Η νέα εξάρτηση της Ευρώπης από το αμερικανικό LNG
Ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου της Ευρώπης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως είπε, η Ευρώπη προσπάθησε να απεξαρτηθεί από έναν βασικό προμηθευτή, τη Ρωσία, αλλά πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από έναν άλλον: τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Metlen, όπως ανέφερε, προμηθεύεται πλέον κυρίως LNG από τις ΗΠΑ, με περίπου οκτώ στα δέκα φορτία που φτάνουν στη Ρεβυθούσα για την εταιρεία να έχουν αμερικανική προέλευση. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι αυτό δημιουργεί ένα νέο στρατηγικό ερώτημα για την Ευρώπη: κατά πόσο είναι ασφαλές να αντικαθίσταται μία μονομερής εξάρτηση με μία άλλη, και μάλιστα με ακριβότερο καύσιμο.
Άφησε, μάλιστα, ανοικτό το ενδεχόμενο το φυσικό αέριο να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως εργαλείο πολιτικής πίεσης, σημειώνοντας ότι σε ένα τέτοιο σενάριο τα προβλήματα στις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ θα ήταν πολύ βαθύτερα από το ίδιο το ζήτημα της προμήθειας αερίου.
Κριτική στην απομάκρυνση του ρωσικού φυσικού αερίου
Ο επικεφαλής της Metlen εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην απόφαση πλήρους απομάκρυνσης του ρωσικού φυσικού αερίου και LNG από την ευρωπαϊκή αγορά. Όπως είπε, η Ευρώπη αποφάσισε να περιορίσει δραστικά τις ρωσικές προμήθειες και λίγο αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση στον Περσικό Κόλπο.
Το ερώτημα που έθεσε είναι τι θα συμβεί εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή διαρκέσει μήνες, ενώ ταυτόχρονα η Ευρώπη δεν έχει επαρκή αποθηκευμένα αποθέματα και δεν μπορεί να βασιστεί ούτε στο ρωσικό αέριο ούτε σε επαρκείς ροές από άλλες πηγές, όπως το Κατάρ.
Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μυτιληναίος περιέγραψε την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική ως μια στρατηγική με υψηλό ρίσκο, ιδιαίτερα όταν η ήπειρος εξακολουθεί να έχει μεγάλες ανάγκες σε φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία και την ασφάλεια εφοδιασμού.
