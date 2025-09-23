Κόντρα Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για να μειώσουν τιμές σε 1.000 κωδικούς
Κόντρα Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για να μειώσουν τιμές σε 1.000 κωδικούς
«Αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και πρόστιμα για τους παραβάτες του κώδικα δεοντολογίας», προανήγγειλε ο υπουργός λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΣΕ, Αριστοτέλη Παντελιάδη ότι «δεν υπάρχει άλλο περιθώριο τα Σούπερ Μάρκετ να επιδοτούν τις τιμές» και ότι θα πρέπει «να σταματήσουν τα παρεμβατικά μέτρα»
«Οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων δεσμεύτηκαν ότι θα μειώσουν τις τιμές σε 1.000 κωδικούς και πρέπει να το κάνουν. Πρέπει η επιχειρηματικότητα να δείξει στην πράξη την ευθύνη της» υπογράμμισε ο υπ. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Προέδρου της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος ότι αφενός απαιτείται γι αυτό η συνεργασία με τους προμηθευτές και αφετέρου θα πρέπει να σταματήσουν τα «παρεμβατικά μέτρα» διότι θα τεθεί θέμα επιβίωσης των επιχειρήσεων λόγω των μικρών περιθωρίων κέρδους.
Σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 το πρωί ο κ. Θεοδωρικάκος άφησε αιχμές για το λιανεμπόριο και παράλληλα φρόντισε να στείλει στην αγορά “μήνυμα” εντατικοποίησης των ελέγχων.
«Έχουν την ευθύνη να μειώσουν τιμές σε όσο το μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, καθώς ο όγκος των συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς. Σε μία αγορά 12 δισ. ευρώ δεν είναι δυνατόν κάποιος να κερδίσει 1,5% δεδομένου ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να αυξήσει τα κέρδη του», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης.
Ο ίδιος σημείωσε πως η ΔΙΜΕΑ διεξάγει έλεγχο σε όλα τα σούπερ μάρκετ για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε. «Αν υπάρχουν παραβάσεις – και έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχουν – θα εξαντληθεί η αυστηρότητά μας. Τα πρόστιμα θα ανακοινωθούν αμέσως. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», τόνισε ο υπουργός.
Αφού υπενθύμισε ότι σήμερα «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια» και όχι τα βασικά αγαθά, ο κ. Θεοδωρικάκος εστίασε στη δημιουργία του νέου εποπτικού φορέα της αγοράς. «Δημιουργούμε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή, ενώνοντας όλους τους μηχανισμούς για να είναι αποτελεσματικοί και ο πολίτης να απευθύνεται σε ένα σημείο». Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για «συμφέροντα που ενδιαφέρονται να μη γίνει αυτό, καθώς θα κλείσουν τρύπες και παράθυρα» και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση. «Αντίθετα με το τοξικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να συμβάλλουν όλοι στη μεταρρύθμιση», είπε χαρακτηριστικά.
Χθες το βράδυ στην εκδήλωση για τα 20 χρόνια της “Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου” ο Πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης εμφανίστηκε αιχμηρός κληθείς να σχολιάσει την επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί για τα κέρδη του κλάδου εν μέσω του πληθωρισμού. Όπως ανέφερε, το περιθώριο κερδοφορίας των Σούπερ Μάρκετ στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, στο 1,4%, όταν σε άλλες χώρες κυμαίνεται στο 3%-4%.
«Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο τα σούπερ μάρκετ να επιδοτούν τις τιμές. Οι ανατιμήσεις δεν προήλθαν από τα κέρδη μας», τόνισε. «Η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς γίνεται με τη συμβολή των προμηθευτών και θα κάνουμε μία δράση ώστε να μειωθούν οι τιμές αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε με παρεμβατικά μέτρα», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πάντως, οι διαπραγματεύσεις των υπουργείου και αγοράς συνεχίζονται προκειμένου να κλειδώσουν οι 1000 κωδικοί, που αφορούν βασικά αγαθά, όπου θα υπάρξουν μειώσεις τιμών. Το μείζον είναι να υπάρξει συμφωνία Προμηθευτών και Σούπερ Μάρκετ ώστε οι μειώσεις να είναι αισθητές και να μην επιβαρύνουν μόνο τη μία πλευρά. Αν και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν έχει τεθεί η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης θέλει μέχρι τον Οκτώβριο να υπάρξει συμφωνία.
