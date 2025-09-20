Viohalco: Σε «τροχιά» για τα 7 δισ. ευρώ με οδηγό τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα
Η διοίκηση απέφυγε να δώσει guidance στους αναλυτές εν μέσω διεθνών αναταράξεων, αλλά έστειλε μήνυμα εμπιστοσύνης - οι κλάδοι «πρωταγωνιστές», οι ΗΠΑ και το ανεκτέλεστο δισεκατομμυρίων που στηρίζουν τη θετική δυναμική
Χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά της για το σύνολο της χρονιάς, παρά το γεγονός πως ο Όμιλος βρίσκεται σε τροχιά να υπερβεί για πρώτη φορά τα 7 δισ. ευρώ, η διοίκηση της Viohalco έστειλε στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές σαφές μήνυμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια.
«Το πρώτο εξάμηνο του 2025 απέδειξε τη δύναμη της στρατηγικής μας και την ικανότητά μας να αξιοποιούμε τις παγκόσμιες μεγατάσεις», σημείωσε ο Οικονομικός Διευθυντής Στράτος Θωμαδάκης, προσθέτοντας ότι «οι εταιρείες μας απέδειξαν ότι μπορούν να παραδίδουν αποτελέσματα, παρά το επίμονα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον».
Κληθείς δε να σχολιάσει τους αμερικανικούς δασμούς σημείωσε πως: «Ζούμε σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον, όμως νιώθουμε σιγουριά ότι το εργοστάσιο και το εμπορικό μας δίκτυο στις ΗΠΑ μάς δίνουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον».
