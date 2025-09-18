ΤτΕ: Αυξήθηκαν στα €79,7 δισ. τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις αυξήθηκε σε 79,714 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 78,097 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο