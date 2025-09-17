«Θερμοκήπιο» επενδυτικών deals το Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών - Πού θα κατευθυνθούν κεφάλαια €1 δισ. τα επόμενα χρόνια

H ελληνική αγορά εξακολουθεί να είναι «hot» παρά τις έως σήμερα προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον και η πρώτη δημόσια παρουσίαση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) χθες εξελίχθηκε σε «πλατφόρμα» για να αρχίσουν να «μαγειρεύονται» deals και συμπράξεις με φόντο τα μεγάλα έργα, και όχι μόνο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον των 40 funds με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 20 τρισ. δολ. που συμμετείχαν στο Athens International Investor Summit (AIIS) που διοργάνωσε το Υπερταμείο υπό τον κ. Γιάννη Παπαχρήστου με αφορμή το νέο Ελληνικό Ταμείο, που φιλοδοξεί να “μοχλεύσει” επενδύσεις 1 δισ ευρώ σε υποδομές και τεχνολογία, φάνηκε τόσο στα «κλειστά» θεματικά πάνελ όπου παρουσιάστηκαν φιλόδοξα projects και επενδυτικές ευκαιρίες, όσο και στις one-to-one συναντήσεις ρεκόρ που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των εκπροσώπων των funds, στελεχών του Υπερταμείου και των εκπροσώπων των επιχειρηματικών ομίλων που συμμετείχαν.



Κομβικό ρόλο είχαν τα τρία roundtables που πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή κορυφαίων διεθνών και εγχώριων παραγόντων. Το πρώτο με ‘οικοδεσπότη’ τον αναπλ. διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη αφορούσε τις υποδομές –με έμφαση σε λιμάνια, μαρίνες και logistics– το δεύτερο την τεχνολογία και την καινοτομία, ενώ το τρίτο επικεντρώθηκε στην ενεργειακή μετάβαση και τους υδάτινους πόρους. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, με την παρουσία στελεχών του Υπερταμείου, κυβερνητικών αξιωματούχων και funds που ήθελαν να πάρουν συγκεκριμένη εικόνα για ώριμα projects που μπορούν να δρομολογηθούν.



Παράλληλα, η κινητικότητα στους διαδρόμους του συνεδρίου ήταν αδιάκοπη. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες διμερείς συναντήσεις ανάμεσα σε ξένους επενδυτές, τραπεζίτες, επιχειρηματίες και στελέχη του Υπερταμείου, με πολλούς να σχολιάζουν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό one-to-one επαφών που έχει καταγραφεί ποτέ στο πλαίσιο επίσκεψης funds στην Ελλάδα.

