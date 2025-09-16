Bloomberg: Το νέο Eλληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών εξετάζει επενδύσεις €1 δισ. σε τεχνολογία και ενέργεια

Το Υπερταμείο μετασχηματίζεται σεκαι σχεδιάζει να συνεργαστεί με ιδιώτες επενδυτές για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρει στοο επικεφαλής του Ταμείου,, που επιβλέπει τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία.Σύμφωνα με δημοσίευμα του, το νέο επενδυτικό «» δημιουργήθηκε για να στηρίξει την προσπάθεια της χώρας να ανακάμψει μετά τη δεκαετή κρίση χρέους. Θα αποτελεί μέρος του Υπερταμείου, που διαχειρίζεται τις ιδιωτικοποιήσεις και το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει ήδη κρατικές επιχειρήσεις και συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες, σε τομείς όπως το real estate, η ενέργεια, οι υποδομές και οι τράπεζες.«Το Υπερταμείο μετασχηματίζεται σε κρατικό wealth fund», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος. Ο τελικός στόχος είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, κυρίως σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη «νέα οικονομία», όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας.Την ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας ανακοίνωσε και ο, κατά την παρουσία του στο Athens International Investor Summit (AIIS). Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα τελευταία έτη η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, καταγράφοντας σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία γενική κατανόηση ότι αυτή η αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την επενδυτική κοινότητα. Αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούμε την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον».Το νεοσύστατο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών ξεκίνησε με κεφάλαια λίγο πάνω από 300 εκατ. ευρώ και, μαζί με ιδιώτες επενδυτές, φιλοδοξεί να διαθέσει περίπου 1 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ψηφιακές υποδομές όπως τα data centers, η μπλε οικονομία, η αγροτική τεχνολογία, η διαχείριση υδάτων και η βιοτεχνολογία.