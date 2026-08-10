Moody’s: Ισχυρή κερδοφορία για τις ελληνικές τράπεζες - Επιστροφή σε αύξηση εσόδων από τόκους
Moody’s: Ισχυρή κερδοφορία για τις ελληνικές τράπεζες - Επιστροφή σε αύξηση εσόδων από τόκους
Στα 2,5 δισ. ευρώ υπολογίζει ο οίκος τα συνολικά καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου - Κεφάλαια και ρευστότητα πάνω από την Ευρώπη
Ισχυρές επιδόσεις, με αυξανόμενα έσοδα, χαμηλό πιστωτικό κόστος και ανθεκτική ποιότητα ενεργητικού, καταγράφει για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες η Moody’s Ratings, εκτιμώντας ότι η κερδοφορία του κλάδου θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και την περίοδο 2026-2027.
Στην έκθεση τoυ αμερικανικού οίκου για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, η Moody’s υπολογίζει ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ. Η επίδοση στηρίχθηκε στην πιστωτική επέκταση, στην επιτάχυνση των εσόδων από προμήθειες και στη συγκράτηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.
Ακόμη εντονότερη ήταν η δυναμική των προμηθειών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν περίπου 25%, στα 1,45 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 23% των συνολικών εσόδων έναντι 20% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ανάπτυξη προέρχεται μεταξύ άλλων από τη διαχείριση κεφαλαίων, το bancassurance, τις πληρωμές, τις κάρτες και τις επενδυτικές υπηρεσίες.
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Στην έκθεση τoυ αμερικανικού οίκου για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, η Moody’s υπολογίζει ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ. Η επίδοση στηρίχθηκε στην πιστωτική επέκταση, στην επιτάχυνση των εσόδων από προμήθειες και στη συγκράτηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.
Επιστροφή σε αύξηση των εσόδων από τόκουςΙδιαίτερη σημασία έχει η αντιστροφή της τάσης στα καθαρά έσοδα από τόκους. Σε επίπεδο τεσσάρων τραπεζών αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση, στα 4,3 δισ. ευρώ, μετά την πτώση που είχε καταγραφεί το 2025. Η Moody’s αποδίδει την εξέλιξη στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, στα υψηλότερα έσοδα από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων και στην αύξηση των επιτοκίων πολιτικής κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρά τις πιέσεις που είχαν προηγηθεί στα περιθώρια.
Ακόμη εντονότερη ήταν η δυναμική των προμηθειών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν περίπου 25%, στα 1,45 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 23% των συνολικών εσόδων έναντι 20% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ανάπτυξη προέρχεται μεταξύ άλλων από τη διαχείριση κεφαλαίων, το bancassurance, τις πληρωμές, τις κάρτες και τις επενδυτικές υπηρεσίες.
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