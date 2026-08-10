Πετρέλαιο: Εκτίναξη 5% στις τιμές μετά την κόντρα ΗΠΑ–Ιράν για το Ορμούζ, στα $87,72 το Brent
Πετρέλαιο: Εκτίναξη 5% στις τιμές μετά την κόντρα ΗΠΑ–Ιράν για το Ορμούζ, στα $87,72 το Brent
Στο υψηλότερο επίπεδο ημερήσιας ανόδου από τα τέλη Ιουλίου βρέθηκε το πετρέλαιο, καθώς οι νέες απαιτήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζουν τις ελπίδες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Άλμα 5% κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η ανταλλαγή απαιτήσεων για αποζημιώσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ απομάκρυνε τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα οδηγούσε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Το Ιράν απαίτησε επίσης από τις ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και να ικανοποιήσουν σειρά πρόσθετων όρων προκειμένου να ανοίξει εκ νέου η κρίσιμη θαλάσσια οδός. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για «όλους τους ανθρώπους που σκότωσε και τραυμάτισε σοβαρά».
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν με άνοδο 4,17 δολαρίων ή 4,99%, στα 87,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 3,95 δολάρια ή 5,05%, στα 82,13 δολάρια το βαρέλι.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ημερήσια άνοδο και για τα δύο συμβόλαια από τις 29 Ιουλίου.
Την προηγούμενη εβδομάδα, και οι δύο δείκτες είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 7%, καθώς είχαν ενισχυθεί οι προσδοκίες ότι Ιράν και Ομάν βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών, προτού ανοίξει ξανά η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός.
Ιράν και ΗΠΑ δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ξεκινήσει συνομιλίες όσο η Ουάσιγκτον παραβιάζει την προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε την Κυριακή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
«Τα συμβόλαια του αργού καταγράφουν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, καθώς η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν φαίνεται να καθυστερεί, ενώ παράλληλα νέα ουκρανικά πλήγματα στοχεύουν ρωσικά διυλιστήρια και δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial.
«Με το Ιράν να προσθέτει νέες απαιτήσεις, οι περισσότεροι traders θεωρούν πλέον πιθανότερο ότι η περιορισμένη προσφορά θα διαρκέσει περισσότερο», πρόσθεσε.
Η Saudi Aramco ανέβαλε έως τις 30 Αυγούστου την επανεκκίνηση του διυλιστηρίου, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως, μετά από δύο επιθέσεις των Χούθι τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με ενημέρωση της IIR που περιήλθε σε γνώση του Reuters.
Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, ως απάντηση στην αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.
Παράλληλα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ADNOC ανακοίνωσε ότι 15 πλοία της έχουν δεχθεί επιθέσεις κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης.
Ουκρανικά πλήγματα έπληξαν το διυλιστήριο Taneco στο Ταταρστάν και το πετροχημικό εργοστάσιο ZapSibNeftekhim στην περιοχή Τιουμέν της Ρωσίας, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα ανησυχίας για την προσφορά ενεργειακών προϊόντων.
Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR) μειώθηκαν κατά περίπου 6,1 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, στα 298,7 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας.
Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων από τον Ιανουάριο του 1983, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην ήδη πιεσμένη διεθνή αγορά πετρελαίου.
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Το Ιράν απαίτησε επίσης από τις ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και να ικανοποιήσουν σειρά πρόσθετων όρων προκειμένου να ανοίξει εκ νέου η κρίσιμη θαλάσσια οδός. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για «όλους τους ανθρώπους που σκότωσε και τραυμάτισε σοβαρά».
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν με άνοδο 4,17 δολαρίων ή 4,99%, στα 87,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 3,95 δολάρια ή 5,05%, στα 82,13 δολάρια το βαρέλι.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ημερήσια άνοδο και για τα δύο συμβόλαια από τις 29 Ιουλίου.
Την προηγούμενη εβδομάδα, και οι δύο δείκτες είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 7%, καθώς είχαν ενισχυθεί οι προσδοκίες ότι Ιράν και Ομάν βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Οι όροι της ΤεχεράνηςΤο Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας με το Ομάν για τον καθορισμό νέων διαδρομών ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών, επανέλαβε όμως ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει προηγουμένως να ικανοποιήσουν και άλλες απαιτήσεις.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών, προτού ανοίξει ξανά η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός.
Ιράν και ΗΠΑ δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ξεκινήσει συνομιλίες όσο η Ουάσιγκτον παραβιάζει την προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε την Κυριακή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
«Τα συμβόλαια του αργού καταγράφουν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, καθώς η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν φαίνεται να καθυστερεί, ενώ παράλληλα νέα ουκρανικά πλήγματα στοχεύουν ρωσικά διυλιστήρια και δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial.
«Με το Ιράν να προσθέτει νέες απαιτήσεις, οι περισσότεροι traders θεωρούν πλέον πιθανότερο ότι η περιορισμένη προσφορά θα διαρκέσει περισσότερο», πρόσθεσε.
Νέες απειλές για την προσφοράΠρόσθετη απειλή για την παγκόσμια προσφορά αποτελεί η κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Κυριακή το διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Τζαζάν.
Η Saudi Aramco ανέβαλε έως τις 30 Αυγούστου την επανεκκίνηση του διυλιστηρίου, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως, μετά από δύο επιθέσεις των Χούθι τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με ενημέρωση της IIR που περιήλθε σε γνώση του Reuters.
Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, ως απάντηση στην αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.
Παράλληλα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ADNOC ανακοίνωσε ότι 15 πλοία της έχουν δεχθεί επιθέσεις κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης.
Πλήγματα και στη ρωσική ενεργειακή υποδομήΤην ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας.
Ουκρανικά πλήγματα έπληξαν το διυλιστήριο Taneco στο Ταταρστάν και το πετροχημικό εργοστάσιο ZapSibNeftekhim στην περιοχή Τιουμέν της Ρωσίας, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα ανησυχίας για την προσφορά ενεργειακών προϊόντων.
Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR) μειώθηκαν κατά περίπου 6,1 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, στα 298,7 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας.
Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων από τον Ιανουάριο του 1983, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην ήδη πιεσμένη διεθνή αγορά πετρελαίου.
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