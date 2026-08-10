Πετρέλαιο: Εκτίναξη 5% στις τιμές μετά την κόντρα ΗΠΑ–Ιράν για το Ορμούζ, στα $87,72 το Brent

Στο υψηλότερο επίπεδο ημερήσιας ανόδου από τα τέλη Ιουλίου βρέθηκε το πετρέλαιο, καθώς οι νέες απαιτήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζουν τις ελπίδες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ