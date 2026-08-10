Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο, αλλά κράτησε τις 2.600 μονάδες

Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό

Χαμηλές ταχύτητες λόγω Δεκαπενταύγουστου – Η προσοχή στον MSCI

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Σε πτωτικό έδαφος βρέθηκε σήμερα το, με «αψιμαχίες» πωλητών και αγοραστών κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Οι 2.600 μονάδες τέθηκαν υπό απειλή, ωστόσο οέκλεισε πάνω από το εν λόγω ψυχολογικό όριο, διατηρώντας την επαφή του με τα υψηλά 17 ετών (επίπεδα Νοεμβρίου 2009) που σημείωσε πρόσφατα.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (10/8) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 8,12 μονάδες ή -0,31% και έκλεισε στις 2.606,95 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.597,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.616,12 μονάδες. Κέρδη +1,45% σημειώνει το ΧΑ εντός του Αυγούστου, με την απόδοση εντός του 2026 να ανέρχεται σε +22,93%.Η αισθητή υποχώρηση της Coca-Cola HBC κατά περισσότερο από -4% άσκησε σημαντική πίεση, καθιστώντας την σημερινή εικόνα της αγοράς μη αντιπροσωπευτική για το ευρύτερο κλίμα στο ταμπλό. Θετική διαφοροποίηση κατέγραψε η Metlen, πιάνοντας υψηλό 11 μηνών με κέρδη άνω του +2% και πλησιάζοντας τα επίπεδα των 50 ευρώ, τα οποία έχει να δει σε επίπεδο κλεισίματος από τον Σεπτέμβριο του 2025.Άνοδο +0,19% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.045,11 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,26% στις 6.658,17 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,58% στις 3.136,87 μονάδες.Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 191,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,99 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 23,4 εκατ. ευρώ έκανε η Metlen και ακολούθησε η Alpha Bank με 22,3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,91 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 61 μετοχές, θετικό για 52, ενώ 11 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +1,06% στα 4,595 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς (+0,24% στα 9,976 ευρώ), η Εθνική (+0,22% στα 16,22 ευρώ) και η Eurobank (+0,04% στα 4,5 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά -0,19% στα 10,67 ευρώ, η CrediaBank κατά -0,95% στο 0,94 ευρώ και η Optima bank κατά -1,38% στα 10,7 ευρώ.Σε φάση συσσώρευσης εισήλθε η Λεωφόρος Αθηνών στην εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, με τη δραστηριότητα των επενδυτών να είναι αισθητά υποτονική και τους όγκους συναλλαγών να υποχωρούν, όπως ήδη αποτυπώθηκε την περασμένη Παρασκευή (7/8). Σήμερα παρατηρήθηκαν κινήσεις αφομοίωσης των πρόσφατων κερδών, με τις 2.600 μονάδες να δοκιμάζονται εκ νέου στην έναρξη των συναλλαγών.Παρά τη θετική αύρα από τις διεθνείς αγορές, οι οποίες λαμβάνουν ώθηση από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που περιορίζουν τους φόβους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, ο γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή παραμένει στο επίκεντρο. Η διαφαινόμενη δυσκολία στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, συντηρεί την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και τροφοδοτεί την επενδυτική αβεβαιότητα.Στο εγχώριο ταμπλό, η διατήρηση των επιπέδων των 2.600 μονάδων και των υψηλών 17ετίας (Νοέμβριος 2009) θεωρείται κομβικής σημασίας. Το rotation μεταξύ των μετοχών που υπεραποδίδουν και εκείνων που έχουν μείνει πίσω λειτουργεί ως «ανάχωμα» απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking).Στο επιχειρηματικό πεδίο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά των θυγατρικών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, προσθέτοντας δύο πλήρως στελεχωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης ΑΠΕ και ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω των 2GW σε ηλιακή και αιολική ενέργεια, καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 29 εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs) με 99MW φωτοβολταϊκών έργων είτε σε λειτουργία είτε κοντά στην ολοκλήρωση, ενώ τα υπόλοιπα >2GW αφορούν έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η συναλλαγή έχει μεγαλύτερη σημασία ως εξαγορά πλατφόρμας (platform acquisition), καθώς παρέχει στη ΔΕΗ τοπικές δυνατότητες εντοπισμού/δημιουργίας έργων (origination), αδειοδότησης, σύνδεσης στο δίκτυο και ανάπτυξης στην Πολωνία και την Ουγγαρία, σε συνέχεια της πρόσφατης εισόδου της και στις δύο αγορές μέσω των συναλλαγών με την Greenvolt και την EDP Renewables. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026 για την Πολωνία και το δ’ τρίμηνο του 2026 για την Ουγγαρία.Η Fourlis συμφώνησε να προχωρήσει στην πώληση του 50% που κατέχει στη Wyldes Ltd, η οποία κατέχει εμμέσως το Sofia South Ring Mall, στην Trade Estates έναντι τιμήματος 49,35 εκατ. ευρώ. Το τίμημα αυτό υπερβαίνει την αποτίμηση της Eurobank Equities για τη συμμετοχή της Fourlis, ρευστοποιώντας την αξία μίας μη κύριας (non-core) επένδυσης, ενισχύοντας την κερδοφορία του 2026 και απελευθερώνοντας κεφάλαια για την ανάπτυξη της λιανικής ή/και την απομόχλευση. Για την Trade Estates, η συναλλαγή προσθέτει μια έμμεση συμμετοχή 50% σε ένα σημαντικό retail asset, η αξία του οποίου αποτιμήθηκε στα 161,2 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026. Δεδομένου του ποσοστού 46,84% που κατέχει η Fourlis στην Trade Estates, η συναλλαγή εμπίπτει στις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών (related-party deal) και παραμένει υπό την αίρεση των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών έγκρισης.Παράλληλα, πλησιάζουν οι προγραμματισμένες αναθεωρήσεις των δεικτών MSCI και FTSE All World. Ειδικότερα, η αυλαία των ανακοινώσεων ανοίγει την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, με την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI (MSCI Quarterly Index Review), όπου η αγορά προσδοκά πιθανές αλλαγές και στον δείκτη MSCI Standard Greece. Λίγες ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για την εξαμηνιαία αναθεώρηση του δείκτη FTSE All World (FTSE All World Semi-Annual Index Review). Τέλος, οι αλλαγές που θα προκύψουν από την αναθεώρηση του MSCI θα τεθούν επίσημα σε ισχύ την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, με τις σχετικές εισροές και εκροές κεφαλαίων (flows) να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου.