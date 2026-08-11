Οι νέες κατηγορίες δικαιούχων για την άδεια μητρότητας, τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση

Πώς λειτουργεί η 9μηνη άδεια

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Πώς συνδυάζεται με τις υπόλοιπες άδειες

Τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση

εντάσσονται στο καθεστώς της ειδικής, διάρκειας εννέα μηνών, μετά την πρόσφατη υπουργική απόφαση.Η παροχή καταβάλλεται από τημε βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, ενώ κατά τη διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη.Η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων αφορά, μεταξύ άλλων, θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, ενώ προβλέψεις υπάρχουν πλέον και για εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση.Το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας δεν αφορά μόνο τις φυσικές μητέρες. Στους δικαιούχους εντάσσονται και οι θετές μητέρες, με την άδεια να μπορεί να χορηγηθεί για υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών.Αντίστοιχα, δικαίωμα αποκτούν και οι τεκμαιρόμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παροχής.έχει διάρκεια εννέα μηνών και η αποζημίωση καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ βάσει του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, για όλο το διάστημα της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης.Όπως έχει επισημανθεί, πρόκειται για άδεια που συνδέεται με την προστασία της οικογένειας και τις ανάγκες του παιδιού και όχι απλώς με την περίοδο ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό.Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μάλιστα, το δικαίωμα μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα.Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την κανονική άδεια, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει η εργαζόμενη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.και στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες αποκτούν πλέον δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.Έτσι, μια μητέρα που συνεχίζει να εργάζεται για ορισμένες ώρες, προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά της, δεν χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στην ειδική παροχή., γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το εννεάμηνο.Με τις νέες, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας καλύπτει πλέον περισσότερες μορφές οικογενειακής και εργασιακής κατάστασης, διευρύνοντας την πρόσβαση των εργαζόμενων μητέρων στην εννεάμηνη παροχή.