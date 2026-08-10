Ελεγχόμενες απώλειες στη Wall Street - Στο επίκεντρο Ιράν, πετρέλαιο και πληθωρισμός
Ελεγχόμενες απώλειες στη Wall Street - Στο επίκεντρο Ιράν, πετρέλαιο και πληθωρισμός
Σταθεροποιητικά κινήθηκε η αγορά μετά την καλύτερη εβδομάδα από τα μέσα Απριλίου, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου, το αδιέξοδο με το Ιράν και τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού επαναφέρουν την αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις της Fed
Η απομάκρυνση της πιθανότητας για ταχεία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και η εκ νέου άνοδος των τιμών του πετρελαίου, λίγο πριν την ανακοίνωση κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό, έφερε νευρικότητα στη Wall Street και ώθησε υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Πάντως, οι απώλειες στους δείκτες παρέμειναν σε περιορισμένα επίπεδα.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε 0,11% στις 53.975 μονάδες, ο S&P 500 έπεσε ανεπαίσθητα 0,06% στις 7.753 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε κάμψη 0,32% στις 26.605 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,795% και του 30ετούς στο 5,25%.
Οι ελπίδες για μια γρήγορη συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού περιορίστηκαν περαιτέρω, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στις απαιτήσεις του Ιράν για πολεμικές αποζημιώσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί την Κυριακή ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει την οικονομική πίεση προς το Ιράν να ενταθεί, αντί να προχωρήσει σε νέα στρατιωτικά πλήγματα προκειμένου να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.
Αντιστοίχως το Ιράν απέκλεισε επίσης, προς το παρόν, τις απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο παραβιάσεις της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, δηλώνοντας πως στους όρους του για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών περιλαμβάνονται ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άρση των κυρώσεων και η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές του πολέμου.
Ειδικά το τελευταίο έκανε… έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με αποψινή δήλωση του υποστήριξε πως, πλέον, ζητά ο ίδιος αποζημιώσεις από το Ιράν, σε απάντηση των απαιτήσεων της Τεχεράνης για αποζημίωση από τις καταστροφές που έχει υποστεί από τον πόλεμο.
«Η αποτυχία των κυβερνήσεων να πραγματοποιήσουν συνομιλίες ανησυχεί τους συμμετέχοντες στη Wall Street, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα πίστευαν ότι οι δύο πλευρές πλησίαζαν ολοένα περισσότερο προς μια συμφωνία», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers.
Οι επιθετικές αυτές δηλώσεις και η απουσία προοπτικής για συμφωνία με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αναζωπύρωσε το ράλι στις πετρελαϊκές τιμές που κέρδισαν πάνω από 4%, μετά τις απώλειες άνω του 7% την περασμένη εβδομάδα. Ειδικά το Brent έκλεισε πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι.
Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια μέσα στο έτος, παρά την επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας. Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την κατεύθυνση του πληθωρισμού.
Υπό τα δεδομένα αυτά, τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την κατεύθυνση που θα πάρει η Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Την Τετάρτη ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) και μία ημέρα μετά ο τιμάριθμος χονδρικής (PPI).
Οι προβλέψεις των αναλυτών για τον CPI κάνουν λόγο για αύξηση 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, μετά την πτώση κατά 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, μια υψηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού πιθανότατα θα προκαλούσε μεγαλύτερη αρνητική αντίδραση στις αμερικανικές μετοχές από την αντίστοιχη θετική επίδραση που θα είχε μια πιο ήπια από την αναμενόμενη μέτρηση, σύμφωνα με την ομάδα Market Intelligence της JPMorgan.
«Η έκθεση για την απασχόληση μπορεί να περιόρισε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με μια αύξηση των επιτοκίων της Fed τον επόμενο μήνα, όμως αυτές οι ανησυχίες θα μπορούσαν να φτάσουν σε νέα υψηλά εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα δεν αποδειχθούν χαμηλότερα των προσδοκιών», υποστήριξε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
Σημειωτέον πως, σύμφωνα με τον δείκτη FedWatch της CME, η αγορά εμφανίζεται στην παρούσα φάση σχεδόν μοιρασμένη για τη συνεδρίαση της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου, με την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να κινείται περίπου στο 46%-52%.
Στις σημαντικότερες εταιρικές κινήσεις της Δευτέρας, η Intel υποχώρησε πάνω από 3% μετά την ανακοίνωση σχεδίου για έκδοση νέων μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ ανακοίνωσε ότι μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών, προσθέτοντας ότι οι πελάτες της εξακολουθούν να σηματοδοτούν ένα «ισχυρό και βιώσιμο περιβάλλον ζήτησης, το οποίο τροφοδοτείται από πρωτοφανείς επενδύσεις» σε υπολογιστικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Η έκδοση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Intel έχει εκτιναχθεί χάρη στις προσπάθειες ανάκαμψης και επαναφοράς της εταιρείας σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών. Ωστόσο, η είδηση επανέφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό των επενδυτών για τις τεράστιες επενδύσεις, αλλά και χρηματοδοτήσεις, των τεχνολογικών εταιρειών στο όνομα της ΑΙ και τη βιωσιμότητα της έκρηξης αυτής.
Ο τελευταίος παράγοντας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην αρνητική πορεία της Nvidia που έχασε σχεδόν 3% στον απόηχο του ρεπορτάζ των FT ότι συνεργάζεται με κορυφαίους ομίλους της Wall Street για τη συγκρότηση τεράστιου χρηματοδοτικού πακέτου 500 δισ. δολαρίων για υποδομές AI.
Πλήγμα δέχτηκε και η μετοχή της Apple Inc. από την υποβάθμιση της από την Jefferies σε σύσταση «underperform», αποτελώντας ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης επιφυλακτικότητας των αναλυτών απέναντι στην εταιρεία.
Υπό πίεση βρέθηκε και η Boeing Co, καθώς πρόκειται να πουλήσει στην Archer Aviation Inc. αρκετές μονάδες της που ειδικεύονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών για ιπτάμενα ταξί και drones, καθώς η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία προσπαθεί να συγκεντρώσει κεφάλαια και να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητές της στους τομείς των εμπορικών αεροσκαφών και της άμυνας.
Στον αντίποδα στις κερδισμένες βρέθηκε η Microsoft Corp. μετά το δημοσίευμα του «The Information» που ανέφερε πως η Big Tech σχεδιάζει να αυξήσει «σημαντικά» την παραγωγή των επόμενης γενιάς μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει.
Κέρδη και για τον ενεργειακό κλάδο, με τις ExxonMobil και Chevron να κάνουν άλμα άνω του 4%, ακολουθώντας τον ρυθμό των διεθνών πετρελαϊκών τιμών.
Ανοδικά κινήθηκε, επίσης, η Cisco, ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τριμήνου, αλλά και η Berkshire Hathaway μετά τις ισχυρές εταιρικές επιδόσεις της και την αποκάλυψη νέων επενδυτικών τοποθετήσεων υπό τον διάδοχο του Γουόρεν Μπάφετ, τον Γκρεγκ Έιμπελ.
Πηγή: Newmoney.gr
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε 0,11% στις 53.975 μονάδες, ο S&P 500 έπεσε ανεπαίσθητα 0,06% στις 7.753 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε κάμψη 0,32% στις 26.605 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,795% και του 30ετούς στο 5,25%.
Οι ελπίδες για μια γρήγορη συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού περιορίστηκαν περαιτέρω, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στις απαιτήσεις του Ιράν για πολεμικές αποζημιώσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί την Κυριακή ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει την οικονομική πίεση προς το Ιράν να ενταθεί, αντί να προχωρήσει σε νέα στρατιωτικά πλήγματα προκειμένου να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.
Αντιστοίχως το Ιράν απέκλεισε επίσης, προς το παρόν, τις απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο παραβιάσεις της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, δηλώνοντας πως στους όρους του για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών περιλαμβάνονται ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άρση των κυρώσεων και η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές του πολέμου.
Ειδικά το τελευταίο έκανε… έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με αποψινή δήλωση του υποστήριξε πως, πλέον, ζητά ο ίδιος αποζημιώσεις από το Ιράν, σε απάντηση των απαιτήσεων της Τεχεράνης για αποζημίωση από τις καταστροφές που έχει υποστεί από τον πόλεμο.
«Η αποτυχία των κυβερνήσεων να πραγματοποιήσουν συνομιλίες ανησυχεί τους συμμετέχοντες στη Wall Street, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα πίστευαν ότι οι δύο πλευρές πλησίαζαν ολοένα περισσότερο προς μια συμφωνία», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers.
Οι επιθετικές αυτές δηλώσεις και η απουσία προοπτικής για συμφωνία με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αναζωπύρωσε το ράλι στις πετρελαϊκές τιμές που κέρδισαν πάνω από 4%, μετά τις απώλειες άνω του 7% την περασμένη εβδομάδα. Ειδικά το Brent έκλεισε πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι.
Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια μέσα στο έτος, παρά την επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας. Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την κατεύθυνση του πληθωρισμού.
Υπό τα δεδομένα αυτά, τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την κατεύθυνση που θα πάρει η Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Την Τετάρτη ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) και μία ημέρα μετά ο τιμάριθμος χονδρικής (PPI).
Οι προβλέψεις των αναλυτών για τον CPI κάνουν λόγο για αύξηση 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, μετά την πτώση κατά 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, μια υψηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού πιθανότατα θα προκαλούσε μεγαλύτερη αρνητική αντίδραση στις αμερικανικές μετοχές από την αντίστοιχη θετική επίδραση που θα είχε μια πιο ήπια από την αναμενόμενη μέτρηση, σύμφωνα με την ομάδα Market Intelligence της JPMorgan.
«Η έκθεση για την απασχόληση μπορεί να περιόρισε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με μια αύξηση των επιτοκίων της Fed τον επόμενο μήνα, όμως αυτές οι ανησυχίες θα μπορούσαν να φτάσουν σε νέα υψηλά εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα δεν αποδειχθούν χαμηλότερα των προσδοκιών», υποστήριξε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
Σημειωτέον πως, σύμφωνα με τον δείκτη FedWatch της CME, η αγορά εμφανίζεται στην παρούσα φάση σχεδόν μοιρασμένη για τη συνεδρίαση της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου, με την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να κινείται περίπου στο 46%-52%.
Στις σημαντικότερες εταιρικές κινήσεις της Δευτέρας, η Intel υποχώρησε πάνω από 3% μετά την ανακοίνωση σχεδίου για έκδοση νέων μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ ανακοίνωσε ότι μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών, προσθέτοντας ότι οι πελάτες της εξακολουθούν να σηματοδοτούν ένα «ισχυρό και βιώσιμο περιβάλλον ζήτησης, το οποίο τροφοδοτείται από πρωτοφανείς επενδύσεις» σε υπολογιστικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Η έκδοση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Intel έχει εκτιναχθεί χάρη στις προσπάθειες ανάκαμψης και επαναφοράς της εταιρείας σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών. Ωστόσο, η είδηση επανέφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό των επενδυτών για τις τεράστιες επενδύσεις, αλλά και χρηματοδοτήσεις, των τεχνολογικών εταιρειών στο όνομα της ΑΙ και τη βιωσιμότητα της έκρηξης αυτής.
Ο τελευταίος παράγοντας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην αρνητική πορεία της Nvidia που έχασε σχεδόν 3% στον απόηχο του ρεπορτάζ των FT ότι συνεργάζεται με κορυφαίους ομίλους της Wall Street για τη συγκρότηση τεράστιου χρηματοδοτικού πακέτου 500 δισ. δολαρίων για υποδομές AI.
Πλήγμα δέχτηκε και η μετοχή της Apple Inc. από την υποβάθμιση της από την Jefferies σε σύσταση «underperform», αποτελώντας ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης επιφυλακτικότητας των αναλυτών απέναντι στην εταιρεία.
Υπό πίεση βρέθηκε και η Boeing Co, καθώς πρόκειται να πουλήσει στην Archer Aviation Inc. αρκετές μονάδες της που ειδικεύονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών για ιπτάμενα ταξί και drones, καθώς η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία προσπαθεί να συγκεντρώσει κεφάλαια και να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητές της στους τομείς των εμπορικών αεροσκαφών και της άμυνας.
Στον αντίποδα στις κερδισμένες βρέθηκε η Microsoft Corp. μετά το δημοσίευμα του «The Information» που ανέφερε πως η Big Tech σχεδιάζει να αυξήσει «σημαντικά» την παραγωγή των επόμενης γενιάς μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει.
Κέρδη και για τον ενεργειακό κλάδο, με τις ExxonMobil και Chevron να κάνουν άλμα άνω του 4%, ακολουθώντας τον ρυθμό των διεθνών πετρελαϊκών τιμών.
Ανοδικά κινήθηκε, επίσης, η Cisco, ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τριμήνου, αλλά και η Berkshire Hathaway μετά τις ισχυρές εταιρικές επιδόσεις της και την αποκάλυψη νέων επενδυτικών τοποθετήσεων υπό τον διάδοχο του Γουόρεν Μπάφετ, τον Γκρεγκ Έιμπελ.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα