Ελεγχόμενες απώλειες στη Wall Street - Στο επίκεντρο Ιράν, πετρέλαιο και πληθωρισμός

Σταθεροποιητικά κινήθηκε η αγορά μετά την καλύτερη εβδομάδα από τα μέσα Απριλίου, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου, το αδιέξοδο με το Ιράν και τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού επαναφέρουν την αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις της Fed