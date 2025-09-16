Deutsche Bank: Ποιες «δοκιμασίες» βλέπει για τις τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο
Πώς θα συνεχιστεί η κερδοφορία σε ένα περιβάλλον που οι συνθήκες αλλάζουν και τα επιτόκια σταδιακά υποχωρούν - Οι τιμες-στόχοι και συστάσεις
Η Deutsche Bank, στη νέα της ανάλυση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, στέκεται ιδιαίτερα στις ελληνικές και την κυπριακή τράπεζα, περιγράφοντας τα σημεία που θα καθορίσουν τη μελλοντική τους πορεία. Από την Alpha Bank μέχρι την Τράπεζα Κύπρου, το ερώτημα είναι κοινό: πώς θα συνεχιστεί η κερδοφορία σε ένα περιβάλλον που οι συνθήκες αλλάζουν και τα επιτόκια σταδιακά υποχωρούν.
Η Deutsche Bank στην τελευταία της ανάλυση για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο είχε προχωρήσει σε αναθεωρήσεις τιμών-στόχων και συστάσεων.
Για την Alpha Bank είχε κρατήσει σύσταση Buy με αυξημένη τιμή-στόχο στα 3,85 ευρώ.
Για την Eurobank, που ήταν το top pick, είχε διατηρήσει επίσης Buy με τιμή-στόχο 3,85 ευρώ. για την Εθνική Τράπεζα είχε υποβαθμίσει τη σύσταση σε Hold, παρότι η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 13,40 ευρώ, για Τράπεζα Πειραιώς η σύσταση Buy διατηρήθηκε με αύξηση της τιμής-στόχου στα 7,70 ευρώ, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου επίσης είχε διατηρηθεί σύσταση Buy με αυξημένη τιμή-στόχο στα 8,70 ευρώ.
