ΔΕΔΔΗΕ: Μαζικό rollout μετρητών το 2026 – Πάνω από το 30% των ενεργών παροχών γύρισαν σε smart

ΔΕΔΔΗΕ: Μαζικό rollout μετρητών το 2026 – Πάνω από το 30% των ενεργών παροχών γύρισαν σε smart
Η «έξυπνη» επανάσταση που φέρνει πάνω από 1,5 εκατ. μετρητές στα τέλη του έτους στο δίκτυο και 7,7 εκατ. μετρητές έως το 2030
Η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ψηφιακής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην αντικατάσταση των παλαιών ηλεκτρομηχανικών μετρητών με νέους, «έξυπνους» μετρητές, ένα έργο που χαρακτηρίζεται κομβικό για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.
Στόχος του έργου είναι έως το 2030 να έχουν αντικατασταθεί όλοι οι συμβατικοί μετρητές χαμηλής τάσης – περίπου 7,7 εκατομμύρια παροχές. Ήδη, περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 58 γενικές περιοχές σε όλη τη χώρα διαθέτουν έξυπνο μετρητή, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 εκτιμάται ότι πάνω από το 30% των ενεργών παροχών θα έχει αναβαθμιστεί.
Όπως ανέφερε χθες σε εσπερίδα της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη ο Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Γεώργιος Λούκος, ο Διαχειριστής προχωρά σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα. Ο ίδιος χαρακτήρισε εντυπωσιακή την μέχρι σήμερα πρόοδο αναφέροντας πως από περίπου 85.000 Έξυπνους Μετρητές το 2019, ο αριθμός τους θα ξεπεράσει έως το τέλος του έτους το 1,5 εκατομμύριο, καταμετρώντας πλέον πάνω από το 60% της καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας.
