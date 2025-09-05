DBRS: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB» με σταθερές προοπτικές

Ο καναδικός οίκος δεν άλλαξε το rating για την Ελλάδα, που βρίσκεται ήδη σε υψηλότερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας, διατηρώντας την τρέχουσα στάση έως ότου επιβεβαιωθούν περαιτέρω βιώσιμα στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική και την οικονομική επέκταση