DBRS: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB» με σταθερές προοπτικές
Ο καναδικός οίκος δεν άλλαξε το rating για την Ελλάδα, που βρίσκεται ήδη σε υψηλότερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας, διατηρώντας την τρέχουσα στάση έως ότου επιβεβαιωθούν περαιτέρω βιώσιμα στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική και την οικονομική επέκταση
Η DBRS κράτησε αμετάβλητη την πιστοληπτική βαθμολογία της Ελλάδας, στο «BBB» με σταθερές προοπτικές (trend) σε συνέχεια των κινήσεων του διεθνούς οίκου αξιολόγησης νωρίτερα το 2025, όταν είχε αναβαθμίσει τη χώρα στο τρέχον επίπεδο, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί στον τραπεζικό τομέα και στα δημοσιονομικά μεγέθη.
Η απόφαση αντανακλά την προσέγγιση «βλέπουμε πρόοδο, αλλά απαιτείται επιμονή» του καναδικού οίκου. Ενώ η Ελλάδα σημειώνει θετικά βήματα, η DBRS επιμένει ότι παραμένουν δομικοί κίνδυνοι που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.
Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία αξιολόγηση του, τον περασμένο Μάρτιο, ο οίκος είχε αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο σε «BBB» από «BBB (low)», ήτοι μια βαθμίδα υψηλότερα εντός της επενδυτικής βαθμίδας.
Στο σημερινό report, η DBRS αναφέρει ότι οι πρόσφατες επιδόσεις (π.χ. βελτίωση δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών, πρωτογενή πλεονάσματα) είναι ενθαρρυντικές αλλά όχι ακόμη τόσο μόνιμες ώστε να δικαιολογούν περαιτέρω αναβάθμιση. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την παραμονή υψηλού αποθέματος δημόσιου χρέους και την ευαισθησία σε εξωτερικά σοκ, καθώς και την ανάγκη συνέχισης μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα.
Οι επόμενοι σταθμοί
Το πρόγραμμα αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας για το υπόλοιπο του 2025 έχει ως εξής:
Moody’s – 19 Σεπτεμβρίου
Standard and Poor’s – 17 Οκτωβρίου
Scope Ratings – 7 Νοεμβρίου
Fitch Ratings – 14 Νοεμβρίου
Πηγή: www.newmoney.gr
