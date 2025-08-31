Μετά την ΕΛΒΟ οι Ισραηλινοί αγοράζουν και μαρίνες της Ρόδου
Τα ισραηλινά κεφάλαια επενδύουν στην Ελλάδα στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, του τουρισμού και του real estate, ενώ δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και για τους κλάδους της διατροφής, των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής
Η είδηση ότι η ισραηλινή SK Group, που ήταν ήδη μέτοχος, απέκτησε την πλήρη κυριότητα της ΕΛΒΟ, της κατασκευάστριας εξειδικευμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων στην Ελλάδα, δημιουργώντας την πρώτη επιχειρησιακή της βάση στην Ευρώπη, δεν ήταν η μόνη που αφορούσε τις ισραηλινές επενδύσεις στην Ελλάδα. Μία ακόμη αντίστοιχη είδηση έρχεται και από τη Ρόδο και αφορά τη Μαρίνες Ρόδου Α.Ε., όπου άλλαξε χέρια προ ημερών το 85%, με τρεις νέους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και στην περίπτωση αυτή ισχυρών ισραηλινών κεφαλαίων, την ίδια στιγμή που συνεχίζουν με αμείωτη ένταση οι τοποθετήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, με τη μέχρι στιγμής επενδυτική βεντάλια να περιλαμβάνει τομείς όπως η άμυνα, η τεχνολογία, o τουρισμός και η φιλοξενία, το real estate, ενώ, παράλληλα, το ενδιαφέρον για τους κλάδους της διατροφής, των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής είναι επίσης απτό.
«Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ», ήταν η επίσημη δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα του αντιπροέδρου του SK Group Ρόνεν Χαμούντοτ, προσθέτοντας ότι η εταιρεία φιλοδοξεί να μετατρέψει την ΕΛΒΟ σε έναν διεθνή κόμβο παραγωγής και εξαγωγών για τον όμιλο που ιδρύθηκε από τον γνωστό βιομήχανο Σάμι Kάτσαβ με εταιρείες που εξυπηρετούν, όπως αναφέρεται σχετικά, «στρατιωτικές, αστυνομικές και πολιτικές αγορές σε σχεδόν 60 χώρες».
Στην περίπτωση της Μαρίνες Ρόδου Α.Ε., οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλαξε χέρια προ ημερών το 85%, με τρεις μεγαλοεπενδυτές να εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο με δραστηριότητες στην εγχώρια βιομηχανία, στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων, στη φιλοξενία, στο real estate και την ενέργεια.
