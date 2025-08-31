Σε άνοδο η αγορά κατοικίας στα νησιά κοντά στην Αθήνα

Aνερχόμενη η, σταθερή αξία η, πιο προσιτή η, πιο ελκυστικές επιλογές για τα πιο ιδιαίτερα κοινά ηκαι οι, με σημαντική επενδυτική δυναμική ηΤα νησιά που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα στην Αθήνα έχουν πλέον το δικό τους, αυξανόμενο μερίδιο στην αγορά εξοχικής κατοικίας τόσο από το εγχώριο κοινό όσο και -περισσότερο- από το ξένο που, πέραν των, της, τηςκαι των προορισμών του Ιονίου, γνωρίζει πλέον περισσότερο τους πιο κοντινούς προορισμούς στην ελληνική πρωτεύουσα.Ακριβώς μάλιστα η τουριστική άνοδος τηςτα τελευταία χρόνια, η οποία συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά, καθιστά ακόμη πιο ελκυστικά τα νησιά που βρίσκονται πιο κοντά στην πόλη, πέραν φυσικά και του δεδομένου ότι σε σχέση με τους καθιερωμένους και πιο γνωστούς προορισμούς στις Κυκλάδες προσφέρουν κι άλλη γκάμα επιλογών ως προς τις τιμές πώλησης.