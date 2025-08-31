Σε άνοδο η αγορά κατοικίας στα νησιά κοντά στην Αθήνα
Άνδρος, Κέα, Κύθνος, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος, Αίγινα - H τουριστική άνοδος της πρωτεύουσας τα τελευταία χρόνια, η οποία συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά, καθιστά ακόμη πιο ελκυστικά τα νησιά που βρίσκονται πιο κοντά στην πόλη
Aνερχόμενη η Κύθνος, σταθερή αξία η Ανδρος, πιο προσιτή η Αίγινα, πιο ελκυστικές επιλογές για τα πιο ιδιαίτερα κοινά η Υδρα και οι Σπέτσες, με σημαντική επενδυτική δυναμική η Κέα.
Τα νησιά που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα στην Αθήνα έχουν πλέον το δικό τους, αυξανόμενο μερίδιο στην αγορά εξοχικής κατοικίας τόσο από το εγχώριο κοινό όσο και -περισσότερο- από το ξένο που, πέραν των Κυκλάδων, της Κρήτης, της Ρόδου και των προορισμών του Ιονίου, γνωρίζει πλέον περισσότερο τους πιο κοντινούς προορισμούς στην ελληνική πρωτεύουσα.
Ακριβώς μάλιστα η τουριστική άνοδος της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, η οποία συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά, καθιστά ακόμη πιο ελκυστικά τα νησιά που βρίσκονται πιο κοντά στην πόλη, πέραν φυσικά και του δεδομένου ότι σε σχέση με τους καθιερωμένους και πιο γνωστούς προορισμούς στις Κυκλάδες προσφέρουν κι άλλη γκάμα επιλογών ως προς τις τιμές πώλησης.
