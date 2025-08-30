Καλοκαιρινές διακοπές: 448.000 περισσότεροι Έλληνες ταξίδεψαν σε σχέση με το 2019

Έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε φέτος στην πρωτεύουσα και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση μετακινήσεων. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, πέρα από τις ισχυρές αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό, και ο αριθμός των πολιτών που διαθέτουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές συνεχίζει να αυξάνεται μετά την πανδημία Covid-19. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και από τους σταθμούς διοδίων της Αττικής καταδεικνύουν ότι οι διακοπές επανέρχονται δυναμικά και ο τουρισμός διατηρεί σταθερή τροχιά ανάκαμψης.Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, οι επιβάτες στις πτήσεις εσωτερικού από 1η Ιουλίου έως 24 Αυγούστου ήταν αυξημένοι κατά 21,2% έναντι του 2019, που σημαίνει 345.288 περισσότερα άτομα. Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στις αφίξεις από το εξωτερικό, ξεπερνώντας το 29%.Ενθαρρυντική ήταν και η εικόνα σε σχέση με την τελευταία διετία, καθώς η επιβατική κίνηση σε εγχώριους προορισμούς ενισχύθηκε κατά 8,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 και κατά 1,7% έναντι του 2024, αποδεικνύοντας τη συνεχή ανοδική πορεία των μετακινήσεων την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού. Η γενικευμένη αύξηση ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να προχωρήσουν σε επιπλέον δρομολόγια εντός και εκτός Ελλάδας.Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι μετρήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, με τις διελεύσεις οχημάτων από τις αρχές Ιουλίου έως την περασμένη Κυριακή να είναι υψηλότερες κατά 12,62% σε σύγκριση με το 2019. Αύξηση σημειώθηκε και σε σχέση με το 2023 και 2024, της τάξης του 4,56% και 3,25% αντίστοιχα.Σημαντική ήταν και η κίνηση στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου, με τους ταξιδιώτες που αναχώρησαν για τα νησιά να ξεπερνούν τα 2,14 εκατομμύρια, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 0,17% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Μικρές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε σύγκριση με τις δύο τελευταίες χρονιές.Τα νέα αυτά στοιχεία, τα οποία δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα στο παρελθόν, αναδεικνύονται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για τον αριθμό των Ελλήνων που εξακολουθούν να δηλώνουν αδυναμία να απολαύσουν έστω μία εβδομάδα διακοπών ετησίως.Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Eurostat, περίπου το 46% των πολιτών άνω των 16 ετών ανέφερε πέρυσι ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για εβδομαδιαίες διακοπές. Ωστόσο, τα στοιχεία της ίδιας υπηρεσίας καταδεικνύουν ότι την περίοδο 2019-2024 οι Έλληνες που πραγματοποίησαν διακοπές αυξήθηκαν κατά 448.000 άτομα, ενώ το 2024 καταγράφηκαν 1.192.000 περισσότερα ταξίδια για προσωπικούς λόγους σε σχέση με το 2019.