Η Ελλάδα των ρεκόρ στον τουρισμό αλλά… χωρίς τους Έλληνες
«Τα χρήματα που βγάζω το καλοκαίρι πρέπει να με κρατήσουν για όλο τον χειμώνα, θάλασσα βλέπω μόνο όταν μου μένει λίγος χρόνος», λέει εργαζόμενος στην Αθήνα - Χιλιάδες Έλληνες αδυνατούν να αντέξουν το κόστος πολυήμερων διακοπών
Με κουπόνι λεωφορείου στο χέρι, η Διαμαντούλα Βασιλείου έφτασε στην παραλία Αυλάκι, μία ώρα βόρεια της Αθήνας. Στο χέρι της ένα μικρό φορητό ψυγείο και μερικά σπιτικά φαγητά. «Ερχόμαστε εδώ γιατί δεν υπάρχουν χρήματα», είπε. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, οι μονοήμερες εξορμήσεις αντικαθιστούν τις εβδομαδιαίες διακοπές.
Η εικόνα είναι γνώριμη. Χιλιάδες Αθηναίοι συμμετείχαν σε οργανωμένα δρομολόγια προς κοντινές παραλίες, αναζητώντας οικονομικές λύσεις. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό για τους ξένους: οι αφίξεις αναμένεται να φτάσουν έως και τετραπλάσιες του πληθυσμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου.
Ωστόσο, για τους περισσότερους Έλληνες, το κόστος είναι απαγορευτικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν οι μισοί πολίτες δεν μπόρεσαν πέρυσι να κάνουν μία εβδομάδα διακοπές, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ μετά τη Ρουμανία. Στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1 στους 3 και στη Γαλλία 1 στους 5.
Οι πολυτελείς resorts σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο έχουν εκτοπίσει τα οικονομικά καταλύματα που στο παρελθόν έκαναν προσιτούς αυτούς τους προορισμούς στις ελληνικές οικογένειες. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές το καλοκαίρι για να εξυπηρετήσουν τους ξένους επισκέπτες, στερώντας από τους εργαζόμενους την καλοκαιρινή άδεια, γράφει το Associated Press.
Ο Ιωσήφ Σολανάκης, που εργάζεται με ηλεκτρικό όχημα στην Ακρόπολη, περιγράφει την πραγματικότητα: «Τα χρήματα που βγάζω το καλοκαίρι πρέπει να με κρατήσουν για όλο τον χειμώνα. Θάλασσα βλέπω μόνο όταν μου μένει λίγος χρόνος».
Τα συνδικάτα μιλούν πλέον για «φτώχεια διακοπών», φαινόμενο που εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Στην Ιταλία, οι χρήστες των social media καταγγέλλουν τιμές-σοκ: έως και 80 ευρώ για μια ξαπλώστρα και ομπρέλα στη Ριβιέρα, ενώ στα πολυτελή παραλιακά κλαμπ οι χρεώσεις φτάνουν τα εκατοντάδες ευρώ την ημέρα.
Στην Ελλάδα, οι σκηνές παραπέμπουν στη δεκαετία του ’80. Οικογένειες μεταφέρουν δικές τους ομπρέλες, γεμίζουν τάπερ με φαγητό και επιλέγουν το λεωφορείο αντί για πλοία ή αεροπλάνα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ένα εξαήμερο ταξίδι σε νησί για μια τετραμελή οικογένεια φτάνει τα 3.500 ευρώ. «Με μέσο μισθό που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ και τα ενοίκια να καταναλώνουν σχεδόν τα πάντα, αυτό είναι φτώχεια», δηλώνει χαρακτηριστικά.
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
