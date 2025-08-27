Η Ελλάδα των ρεκόρ στον τουρισμό αλλά… χωρίς τους Έλληνες

«Τα χρήματα που βγάζω το καλοκαίρι πρέπει να με κρατήσουν για όλο τον χειμώνα, θάλασσα βλέπω μόνο όταν μου μένει λίγος χρόνος», λέει εργαζόμενος στην Αθήνα - Χιλιάδες Έλληνες αδυνατούν να αντέξουν το κόστος πολυήμερων διακοπών