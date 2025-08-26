ΤτΕ: Στο τραπέζι οι εγγυήσεις του Ηρακλή – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη κυβέρνησης, τραπεζών και servicers
ΤτΕ: Στο τραπέζι οι εγγυήσεις του Ηρακλή – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη κυβέρνησης, τραπεζών και servicers
Κίνδυνος «τρύπας» 19 δισ. στις εγγυήσεις του Ηρακλή - Δάνεια step up: 50.000 πελάτες από Σεπτέμβριο στα γκισέ των τραπεζών για να αλλάξουν τις δανειακές τους συμβάσεις
Το κρίσιμο θέμα των εγγυήσεων του Ηρακλή ήταν το πρώτο στην ατζέντα στη σύσκεψη της ΤτΕ καθώς μιλούμε για 19 δισ. ευρώ που αφορά τις 5 τράπεζες (τέσσερις συστημικές και την Credia Bank).
Ο προβληματισμός απορρέει κυρίως από τα πολύ περισσότερα ακίνητα που περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιο των servicers στο πλαίσιο των πλειστηριασμών και που εν τέλει εκποιούνται – όσα εκποιούνται- με αρκετά μεγάλο discount με αποτέλεσμα να ενδέχεται να υπάρξει “τρύπα” στις εγγυήσεις του Ηρακλή, τρύπα που μπορεί να μεγαλώσει και από τις καθυστερήσεις αλλά και λόγω μαζικών ρυθμίσεων όπως είναι αυτές του ελβετικού φράγκου.
Η κατάσταση θεωρείται περίπλοκη καθώς καταγράφεται γενικευμένη υστέρηση σε σχέση με τα business plan των τιτλοποιήσεων κυρίως εκείνων του Ηρακλή 1 και 2. Επομένως πρέπει να συμφωνηθούν και μέσω της εποπτείας, έγκαιρα, πιθανές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης των δανείων.
Συγχρόνως επίκεινται και δικαστικές αποφάσεις που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, όπως η πιλοτική δίκη για τα δάνεια Κατσέλη. Βεβαίως στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τον ιδιωτικό χρέος.
Στην συνάντηση μετείχαν οι CEOs των τραπεζών οι τρεις CEOs των servicers, η ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Ειδική Γραμματέας ιδιωτικού χρέους, ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ και οι τρεις υπουργοί: oι κ.κ. Χατζηδάκης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γιώργος Φλωρίδης Υπουργός Δικαιοσύνης.
Aναμένεται σχετική ανακοίνωση για τα παραπάνω θέματα.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ο προβληματισμός απορρέει κυρίως από τα πολύ περισσότερα ακίνητα που περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιο των servicers στο πλαίσιο των πλειστηριασμών και που εν τέλει εκποιούνται – όσα εκποιούνται- με αρκετά μεγάλο discount με αποτέλεσμα να ενδέχεται να υπάρξει “τρύπα” στις εγγυήσεις του Ηρακλή, τρύπα που μπορεί να μεγαλώσει και από τις καθυστερήσεις αλλά και λόγω μαζικών ρυθμίσεων όπως είναι αυτές του ελβετικού φράγκου.
Η κατάσταση θεωρείται περίπλοκη καθώς καταγράφεται γενικευμένη υστέρηση σε σχέση με τα business plan των τιτλοποιήσεων κυρίως εκείνων του Ηρακλή 1 και 2. Επομένως πρέπει να συμφωνηθούν και μέσω της εποπτείας, έγκαιρα, πιθανές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης των δανείων.
Συγχρόνως επίκεινται και δικαστικές αποφάσεις που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, όπως η πιλοτική δίκη για τα δάνεια Κατσέλη. Βεβαίως στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τον ιδιωτικό χρέος.
Στην συνάντηση μετείχαν οι CEOs των τραπεζών οι τρεις CEOs των servicers, η ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Ειδική Γραμματέας ιδιωτικού χρέους, ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ και οι τρεις υπουργοί: oι κ.κ. Χατζηδάκης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γιώργος Φλωρίδης Υπουργός Δικαιοσύνης.
Aναμένεται σχετική ανακοίνωση για τα παραπάνω θέματα.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα